Unbekannter stiehlt sechs Festmeter Holz

Den „BeckaBeck“ gibt es jetzt auch in der Gemeinde Westerheim. Es ist die 18. Filiale von Bäckermeister Heinrich Beck aus Römerstein. Sie befindet sich in der Ortsmitte gegenüber dem Rathaus. Am Mittwoch war die Eröffnung. „Die ersten Tage sind gut gelaufen. Wir sind mit der Resonanz zufrieden“, sagt Bereichsleiterin Barbara „Babs“ Richter.

Das breite Backsortiment von „BeckaBeck“ findet sich auch in der neuen Filiale in Westerheim, in der fünf Angestellte sich um den Verkauf und das integrierte Café kümmern.