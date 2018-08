Unbekannter beschädigt parkendes Auto

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 21 Uhr, einen im Hauptbühlweg abgestellten Opel Astra beschädigt. Das Fahrzeug wies am vorderen linken Seitenteil und am vorderen Stoßfänger starke Beschädigungen auf, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Frontstoßfänger wurde aufgerissen und am Seitenteil war eine Delle vorhanden. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 2500 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Meßkirch unter der Telefonnummer 07575/238 38.