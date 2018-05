Unbekannte stehlen Leergut und leere Gasflaschen

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag bis Montag in das Außengelände eines Geschäfts in der Bahnhofstraße eingedrungen und haben dort elf leere Gaspfandflaschen und mehrere Kisten Leergut entwendet. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich des umzäunten Außengeländes etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meßkirch unter der Nummer 07575/28 38 zu melden.