Unbekannte stehlen Kennzeichen

Unbekannte Täter haben am Sonntag, 10. Juni, zwischen 2 Uhr und 3.30 Uhr von einem Auto, das auf dem Firmengelände der Freien Tankstelle in der Mengener Straße abgestellt war, das hintere Kennzeichen entwendet. Es handelt sich um einen BMW, wie die Polizei mitteilte. Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040 in Verbindung zu setzen.