Unbekannte klauen verrostete Gitterboxen

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende von einem Betriebsgelände an der Industriestraße insgesamt ein Dutzend leicht verrostete Gitterboxen aus Metall im Gesamtwert von mehr als 700 Euro entwendet. Die Polizei bittet Personen, die zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag Verdächtiges in der Industriestraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Gitterboxen geben können, sich beim Polizeiposten Meßkirch unter der Telefonnummer 07575/2838 zu melden.