Unbekannte brechen in Geschäft ein

Bislang unbekannte Täter haben in der Conradin-Kreutzer-Straße in der Nacht auf Donnerstag die elektrische Schiebeeingangstür eines Geschäfts aufgehebelt und sind in den Verkaufsraum eingedrungen. Das teilt die Polizei mit. Dort entwendeten sie eine noch nicht bekannte Menge an Zigaretten, Telefonheadsets sowie gebrauchte Handys und flüchteten in unbekannte Richtung.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu Fahrzeugen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571/10 40 bei der Polizei Sigmaringen zu melden.