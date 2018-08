Unbekannte brechen Autos auf

Während des vergangenen Wochenendes sind in Meßkirch bislang unbekannte Täter in sechs Pkw eingedrungen und haben daraus unter anderem Wertsachen, Ausweisdokumente sowie Bargeld gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Die Tatorte liegen in den Bereichen Leibnizstraße, Heimradstraße und Bühläcker. Die Autos waren zum Teil unverschlossen auf Privatgrundstücken oder an der Wohnadresse der Halter abgestellt. In den meisten Fällen nahmen die Täter Bargeld oder Geldbeutel mit, in denen sich auch Ausweispapiere, Führerscheine, Bankkarten und Kundenkarten befanden. Aus einem Wagen wurden zwei Körbe mit Lebensmitteln entwendet, in einem anderen Fall fehlten eine Warnweste sowie eine Handyhalterung. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen unter der Nummer 07571/104-0 zu informieren.

