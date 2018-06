Umzugswagen sollen in Meßkirch wiederkommen

Der Fasnet-Mändig ist in Meßkirch neben dem Schmotzigen Dunnschdig ein Haupttag der Fasnet. Im Mittelpunkt steht dabei seit Jahren ein größerer Narrenumzug beziehungsweise ein Narrensprung am Nachmittag durch die Innenstadt. So auch dieses Jahr.

Seit zwölf Jahren ist der frisch gebackene Altkatzenrat Manne Haug Organisator des Fasnetmändig-Umzugs. Nach der diesjährigen Fasnet will er die Organisation des Fasnetmändig-Umzugs in jüngere Hände geben. Bevor es jedoch so weit kommt, möchte Haug versuchen, eine Tradition aus den 1960er-Jahren bei Umzügen wieder ins Leben zu rufen, nämlich wieder Wagen mit in den Umzug zu nehmen, die die Kommunalpolitik und die große Politik oder sonstige Vorfälle des vergangenen Jahres in der Stadt auf die Schippe nehmen. Haug weiß natürlich, dass der Bau eines Wagens sowohl Zeit als auch Geld kostet und dabei gesetzliche Vorschriften zu beachten sind. Dennoch möchte er einen Versuch an dem letzten von ihm organisierten Umzug starten. „Ich denke dabei nicht an karnervalistische Prunkwagen“, sagt der im närrischen Ruhestand befindliche Katzenrat. Mit Stolz teilt er mit, dass seine neuen Kollegen im Altkatzenrat seinen Aufruf bereits umgesetzt und einen Wagen für den Fasnetmändig-Umzug gebaut haben.

Nach bisherigen Anmeldungen werden am Umzug mehr als 60 närrische Zünfte und Gruppen, darunter rund 20 Musikkapellen, Guggen und Fanfarenzüge, teilnehmen.

Der Narrensprung beginnt um 13.30 Uhr am Schloss. Der Umzug führt von der Schlossstraße über die Stockacher Straße, Hauptstraße, das Marktbrückle, die Grabenstraße, Fuchsgasse, Jahnstraße, den Stachus, die Hauptstraße, die Conradin-Kreutzer-Straße bis zur Stadthalle. (khk)