Trotz Katzenhaar-Allergie: Landrätin Stefanie Bürkle ist Meßkirch-Fan

In der voll besetzten Stadthalle Meßkirch hat die Katzenzunft am Schmotzigen Dunnschtig ihren Zunftball gefeiert. Die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle musste sich dabei vor dem Nasenschleifer-Gericht verantworten.

Doch zuerst wurde der Menge die neue Narrenmutter präsentiert: Nicola Hahnke. Narrenvater Bernd Schank führte sie in den Saal, die Altnarrenmütter standen Spalier. Hahnke, die als „Nicci“ bekannt ist, stellte sich vor: Sie engagiere sich seit Jahrzehnten in der Katzenzunft, stehe beim Zunftball sonst immer hinter der Bar und schenke aus. Die Altenpflegerin sagte über das Gespräch mit Narrenvater Schank, ob sie Narrenmutter werden möchte: „Nach nur einem Sondierungsgespräch wurde unsere Koalition beschlossen und gleich kräftig begossen.“ Nach dem Trauungszeremoniell führten die Altnarrenmütter den Tanz „Let’s dance with us“ auf, bei dem das Meßkircher Vereinsleben im Mittelpunkt stand. Die vorherige Narrenmutter Martina Mülherr, die die Leitung dieses Auftritts übernommen hatte, war an dem Abend erkrankt.

Der Höhepunkt des Balls war das Nasenschleifen. „Sie vereint das liebliche Baden mit dem korrekten Hohenzollern und verteidigt uns gegen die Württemberger – die Ollen“, so hatte Zunftmeister Martin Birk die Angeklagte vorgestellt: Ländrätin Stefanie Bürkle. Die Nasenschleifer holten sie von ihrem Platz und führten sie auf die Bühne. Dort verlas Zeremonienmeister Holger Schank die Anklageschrift. Beim ersten Punkt wurde Bürkle ihre oberschwäbische Herkunft vorgeworfen: Sie käme aus Oberschwaben, um die badische Seele zu untergraben. Meßkirch sei für Bürkle nur „Zonenrandgebiet“. Schank sagte: „Ihr würdet uns um liebsten haben, spießig und verklemmt wie die Oberschwaben.“ Da aber Baden seiner Ansicht nach das Zentrum des Kreises Sigmaringen sei, forderte Schank ein eigenes Autokennzeichen für Meßkirch – statt SIG. Der zweite Anklagepunkt bezog sich auf die Investitionen des Landkreises. Die Millionenbeträge seien nämlich in Meßkirch viel besser angelegt als in Sigmaringen, Bad Saulgau oder Pfullendorf, befand Schank. Bürkle sei zudem dabei, eine Straße Richtung Oberschwaben zu bauen, die ins Nichts führe.

Die Landrätin setzte sich mit einer launigen Verteidigungsrede zur Wehr: „Aus Baden tät i mir nix macha, das Statement isch jo wohl zum Lacha.“ Meßkirch sei die Stadt im Kreis, die sie am häufigsten aufsuche: „Dieser Stadt gilt mei vollste Sympathie und des trotz meiner Katza-Allergie.“ Sie lobte das Meßkircher Schloss als Schatzkammer des Landkreises und den badischen Wein als den besten seiner Art. Einem eigenen Meßkirch-Kennzeichen verwehrte sie sich: „Oigene Kennzeicha hond bloß klei-denkende Leit.“

In Sachen Straßenbau, konkret der Ausbau der Nordtrasse, gab es für die Meßkircher einen Rüffel: „Euer Beschluss zur B 311, der liegt mir im Maga. Ihr hand euch in Meßkirch um a Beteiligung drückt. Dr Landkreis ond andere Gmoinda zahlet – i war echt entzückt.“ Die Trasse solle nicht nur die Fahrt Richtung Osten erleichtern, sondern dafür sorgen, dass man besser nach Meßkirch kommt. In Sachen Investitionen können sich die Bewohner des badischen Geniewinkels auch nicht beschweren: „Auf dr ganza Welt kriagt koi Stadt wie Meßkirch so viel Geld.“ Von der Kreisumlage würde sich die Stadt alles wieder zurückholen – dank Bürgermeister Arne Zwick: „Beim Geld-Bettla ka der echte Erfolge feira und mir die Milliona aus de Rippa leira.“ Und sie fuhr fort: „Wenn der in mei Büro kommt – des Elend, des Lange – noch wird’s mir sofort angst und bange. Do hilft koin Kaffee und koi Guatslesdos, bloß wenn em Geld versprichst, kriegsch ’en wieder los.“ Die Landrätin bat um Nachsicht: „Mein Herz duat für Baden und Meßkirch schlaga, koin Grund, mi so streng heit zu verklaga.“ Doch alle Worte halfen nichts, die Nasenschleifer vollstreckten das Urteil – die Funken sprühten, und die Landrätin holte sich eine schwarze Nase. Zunftmeister Birk hängte ihr den Nasenschleiferorden um. Der Katzentanz unter Leitung von Martina Lang bildete den Abschluss des historischen Brauchtumsteils.

Nach mehreren Stimmungsliedern der neuen Band des Abends, „Da Capo“, nahm die Katzenzunft das Publikum mit auf eine Seereise mit der MS Katzenzunft. Kapitän Andreas Strobel und Chef-Stewardess Tamara Birk führten durchs Programm. Es erklangen bekannte Seemannslieder wie „Auf der Reeperbahn nachts um halb Eins“ oder „Eine Seefahrt, die ist lustig.“ Manche Lieder wurden auch kurzerhand umgedichtet und auf die Fasnet gemünzt. Klaus Mühlhauser spielte Akkordeon und Peter Fischer Gitarre. Die Hänselegarde unter Leitung von Sonja Schneider und Michaela Bleile führte die flotte Tanznummer „Die Garde sticht in See auf“. Zu den Piraten der Karibik entführte die Fledermausgilde unter Leitung von Franzi Schmid und Selina Maier das Publikum mit ihrer Tanznummer „Fluch der Ablach 2.0“. Zum Schluss sang nochmal der Katzenchor unter Leitung von Constanze Kirchmaier und Gernot Fischer. Zum Finale kamen alle Beteiligten auf die Bühne.

Zur Stimmungsmusik von „Da Capo“ feierten alle Narren noch lange und ausgelassen.

