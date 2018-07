Trattoria eröffnet im Industriegebietin Meßkirch

Die italienische Familie La Spina aus Bichtlingen eröffnet am Freitag, 16. September, um 18 Uhr ihre Trattoria/Pizzeria bei der Discothek Sunray im Industriegebiet Unterm Ablaß. Damit wurde ein Nachfolger für das griechische Restaurant Dionysos gefunden, das vor einigen Monaten geschlossen hatte. „Bei uns gibt es außer Pizza noch richtige Hausmannskost“, sagt die Köchin Maria La Spina, die täglich außer montags die Gäste mit italienischen Spezialitäten verwöhnen will, die sonst auf keiner Speisekarte zu finden sind. „Bei uns soll eine familiäre Atmosphäre herrschen. Es ist wie zu Hause bei Mama“, so La Spina.

Die Gäste haben die Wahl zwischen ihren wechselnden Gerichten oder einer Pizza. Dazu werden italienische Weine, auch aus Sizilien, der Heimat der La Spinas, serviert. Die Pizza wird im Restaurant in einem großen Holzofen gebacken. Mit der Trattoria erfüllt sich die Familie La Spina einen Traum. Bis zur Eröffnung am kommenden Freitag gibt es aber noch reichlich zu tun. „Wir werden aber rechtzeitig fertig“, sagt Maria La Spina.

Außerdem können nach wie vor die Kegelbahnen genutzt werden. Öffnungszeiten sind nach der Eröffnungsfeier täglich – außer montags – ab 17 Uhr.