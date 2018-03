Tobias Schatz wird Vorsitzender

Bei der Hauptversammlung der Musikkapelle Menningen im Gasthaus zum Adler in Leitishofen ist Tobias Schatz zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Die außerordentliche Wahl stand an, da die bisherige Vorsitzende Christine Erhardt aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt zur Verfügung stellte.

So oblag in den vergangenen Monaten Marina Grüninger die Vereinsführung, die auch die Versammlung leitete. Dabei stand auch der Dirigentenwechsel von Paul Gaiser an, der zum Jahresende den Dirigentenstab abgeben hatte. Gaiser meinte: „Ich brauche eine Erholungsphase.“ Mit einem Präsent und lobenden Worten wurde die Verabschiedung auf Wunsch von Paul Gaiser im kleinen Rahmen bei einer Abschlussprobe vorgenommen. Die Aussicht, dass bald ein neuer musikalischer Leiter die Musikkapelle weiterführen werde, sei sehr positiv, sagte Marina Grüninger.

Die Musikkapelle hat derzeit 48 Musiker, wovon zwölf Jungmusiker teils noch in Ausbildung sind und vier bereits bei der Kapelle aktiv mitwirken. Dem Geschäftsbericht von Lena Irßlinger war zu entnehmen, dass 19 öffentliche Auftritte und 46 Probenabende zu verzeichnen waren. Ein Höhepunkt war das gelungene Jahreskonzert zusammen mit dem Musikverein Rohrdorf. Die Fastnachtstage wurden zusammen mit der Fuchszunft und der Teilnahme bei Narrentreffen gefeiert. Auch das Menninger Schuppenfest war ein Erfolg. Eine gute Zusammenarbeit in der Jugendarbeit mit den Musikern aus Meßkirch, Heudorf und Rohrdorf wurde von Jugendleiter Marcell Weigert bestätigt. Er gratulierte Dominik Riegger zur erfolgreichen D-2-Prüfung. Die Ehrennadel in Bronze des Blasmusikverbandes erhielten Lisa Wildmann und Marcell Weigert für ihre zehnjährige Aktivität bei der Musikkapelle Menningen. Einen zufriedenstellenden Kassenbericht legte Simone Muffler vor, der von Rita Irßlinger bestätigt wurde. Der Vorstand wurde entlastet.

Für dieses Jahr stehen bereits einige Termine fest. Als eigene Veranstaltung findet das dreitägige Schuppenfest vom 15. bis 17. September statt. Das Konzert mit dem Musikverein Rohrdorf ist am 8. Dezember in der Benzenburghalle. Marina Grüningers besondere Dankesworte galten an diesem Abend der bisherigen Vorsitzenden Christine Erhardt, die sich in den vergangenen Jahren sehr in der Kapelle engagiert hatte, sowie dem Vize-Dirigenten Wolfgang Muffler, der über die Fastnachtstage die Kapelle geleitet hatte.

Bei der anschließenden Wahl beim Förderverein „Musikkapelle Menningen“ wurde der bisherige Vorstand mit dem Vorsitzenden Tobias Schatz, seinem Stellvertreter Timo Mägerle, Schriftführerin Marina Grüninger und Simone Muffler als Kassiererin und Beisitzer Thomas Kopf bestätigt.

Lobende Worte an die Musiker wegen der guten Zusammenarbeit mit der Fuchszunft fand Zunftpräsident Winfried Stengele. Seitens der Pfarrgemeinde dankte Wolfgang Schatz. Kuno Irßlinger aus Igelswies lobte die Mitwirkung der Musikkapelle Menningen beim jährlichen Annafest in Igelswies.