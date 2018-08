Timo Wetterer ist jetzt Straßenbauermeister.

(wk) - Timo Wetterer aus Schwenningen (Foto: Wilfried Koch) hat vor der IHK Reutlingen seine Meisterprüfung als Straßenbauermeister mit Erfolg abgelegt. Der 25-jährige Schwenninger war bereits bei der Prüfung zum Straßenbauer Landesbester in Baden-Württemberg. Seine Lehrjahre bei beiden Ausbildungen verbrachte er bei der Firma Wetterer Bauunternehmung in Stetten am kalten Markt wo er auch als Meister weiterhin beschäftigt sein wird. Von seinen Arbeitskollegen und seinem Arbeitgeber erhielt Timo Wetterer das Schild, das er im Foto in den Händen hält.