SV Meßkirch organisiert zweitägiges Fußballcamp

Die Nachwuchsförderung ist beim Sportverein Meßkirch 04 ein ganz zentrales Thema. Es gilt hier besonders neue und junge Mitglieder auf lange Sicht zu begeistern und für den Fußballsport im Verein zu sichern. Die Jugendabteilung des SV Meßkirch mit ihrem Jugendleiter Ulrich Braunschweig wird bei dieser Aufgabe von Michael Gailfuß als lizensiertem Trainer des Deutschen Fußballbundes (DFB) und dem ehemaligen Jugendleiter des SV Meßkirch Franz Buhl unterstützt. Gemeinsam sie wieder ein zweitägiges Fußballcamp für Jungen und Mädchen, das am 30. und 31. Juli zum mittlerweile fünfen Mal im Jahnstadion in Meßkirch stattfinden wird.

Es gilt als kleine Neuauflage zur Fußball-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr in Russland stattfindet, wie es Michael Gailfuß hervorhebt. Neben den Trainingseinheiten die vom ehemaligen Zweitliga-Spieler Ralf Hermanutz durchgeführt werden, der als Profi beim SSV Reutlingen aktiv war und auch über 300 Regionalspiele beim SC. Pfullendorf und die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga unter dem Meistertrainer Armin Veh machte. Auch der ehemalige Jugendspieler Dominik Krall, derzeit beim Studium in Freiburg und dort Talent-Trainer des SC Freiburg der Fördergruppe zugewiesen ist, wird sich für einen Tag frei nehmen und beim Fußball-Camp in Meßkirch dabei sein.

Fair Play steht im Vordergrund

Bei den teilnehmenden Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 14 Jahren (Jahrgang 2004 bis 2010) soll es vor allem um Spielfreude und Kameradschaft entstehen, so Michael Gailfuß. Fair Play steht an oberster Stelle. Die Mannschaften werden nach dem WM-System eingeteilt: Argentinien, Brasilien, Italien und Spanien, spielen um den begehrten großen Pokal, de von der Trachtenscheune Ernatsreute gesponsert wird. In den vergangenen Jahren habe immer eine eine durchweg positive und begeisterte Stimmung im Camp geherrscht.

Zur Abwechslung kommt der bekannte Pädagoge und erfahrene Bogenschütze Jürgen Rommel mit seiner mobilen Bogenschießanlage. Hier haben die jugendlichen Teilnehmer die Möglichkeit sich im Bogenschießen mit modernen Sportbogen oder einem asiatischen Reiterbogen aus der Zeit von Dschingis Khan zu probieren. Denn nicht nur Fußball-Sport alleine wird an diesen Tagen bestimmend sein, sondern die Kontakte zu Persönlichkeiten aus dem Fußballbereich, die beim Fußball-Camp mit in den Trainingsablauf intrigiert sind oder theoretische Themen über das Fußballspiel behandeln werden.

Viele Sponsoren helfen

Gut versorgt werden alle Beteiligten in jedem Falle über die zwei Tage sein, was speziell das Essen und Trinken betrifft, wie auch die erforderliche einheitliche Camp-Sportkleidung. Als Sponsoren konnten die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, Metzgerei Harry Knoll Meßkirch, Rewe Eberhardt Pfullendorf, Bauunternehmer Greinacher Bichtlingen, Holzbau-Braun Stetten a.k.M., Sport-Grünvogel Hödingen, Eisele Neuhausen, wie auch die Stadt Meßkirch und Tuttlingen und die AOK.

Unterstützung kommt auch aus den Reihen der Jugendtrainer des SV Meßkirch, ohne die wäre die Nachwuchsförderung der etwa 50 Jugendlichen Teilnehmer alleine nicht möglich, wie die beiden Initiatoren bestätigen.