Straßenmeisterei wird bestreikt

Wie in Pfullendorf vor ein paar Tagen haben Beschäftigte der Straßenmeisterei Meßkirch und der Stadt Meßkirch mit Trillerpfeifen und Glocken am Freitagmorgen um 6.30 Uhr einen „Weckruf“ gestartet. Der einstündige Warnstreik erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Verdi-Bezirk Oberschwaben. Die Beteiligten wollten den Arbeitgebern zeigen, dass sie hinter der Forderung in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst stehen: sechs Prozent mehr Lohn, mindestens 200 Euro monatlich mehr. Der nächste Streiktag findet am kommenden Montag in Sigmaringen statt.