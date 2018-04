Stefan Schmid wird der neue Meßkircher Pfarrer

Im Namen des Erzbischofs von Freiburg, Stephan Burger, ist am Wochenende in den Gottesdiensten verkündet worden, dass Vikar Stefan Schmid ab 1. September mit der Leitung der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf betraut wird.

Gemeinsam mit Pater Joseph und Gemeindereferentin Sybille Konstanzer und den Mitgliedern im Pfarrgemeinderat und im Stiftungsrat soll er für das kirchliche Leben Impulse setzen. Unterstützt werden alle dabei von den pensionierten Priestern Heinrich Heidegger und Gerhard Senft und für das Conrad-Gröber-Haus Julius Auer.

Stefan Schmid ist 36 Jahre jung und es wird seine erste Stelle als leitender Pfarrer sein. Erfahrungen in der Pastoral bringt er aus seiner Heimat Konstanz-Petershausen und aus den Pastoraleinsätzen im Gemeindepraktikum in der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach, der Zeit des Pastoraleinsatzes von 2011 bis 2013 als Theologe und Diakon in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen und von seinen Vikarszeiten in den Seelsorgeeinheiten Bad Krozingen-Hardheim (2013 bis 2016) und Offenburg St. Ursula (2016 bis 2018) mit.

Vor seiner „zweiten“ Schulzeit am Spätberufenenseminar in Sasbach hat Vikar Schmid eine Schreinerausbildung in Konstanz gemacht.

Vikar Schmid wurde im Mai 2013 zum Priester geweiht und stellt seinen priesterlichen Dienst unter das Motto „Gott ist die Liebe“.