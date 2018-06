Stadtrat Thoma fühlt sich „verarscht“

Das Landratsamt Sigmaringen hat zwei Acht-Familienhäuser der Firma Freitagbau an der Schnerkinger Straße genehmigt, obwohl die Stadt mit den bisherigen Planungen nicht einverstanden war. Das Mitglied des Technischen Ausschusses, Karl-Heinz Thoma, hat in der jüngsten Sitzung seinem Ärger darüber Luft gemacht: „Ich fühle mich überfahren und verarscht“, sagte der CDU-Stadtrat.

Wie berichtet, war der Technische Ausschuss zum Schluss gekommen, die zwei Häuser von Freitagbau würden sich nicht in die bestehende Architektur an der Schnerkinger Straße einfügen – sie seien vor allem zu hoch. Daher hatte der Ausschuss sein Einverständnis zu den Bauten verweigert und Nachbesserungen von Freitagbau gefordert.

Das Landratsamt sei in seiner Baugenehmigung nicht auf die Bedenken der Stadt eingegangen, sagte Bürgermeister Arne Zwick in der Sitzung am Dienstagabend: „Wir finden uns da nirgends wieder. Es wird noch nicht mal ein Halbsatz zu unseren Bedenken geschrieben. Es heißt dort nur: Das Einvernehmen der Gemeinde wird ersetzt.“

Das bedeutet, dass Unternehmer Eduard Freitag die beiden Häuser in der Art und Weise errichten darf, wie es ihm vorschwebt. Das Landratsamt sei zu dem Entschluss gekommen, die Häuser würden sich in den Bestand einfügen, sagte Zwick. „Wir halten sie aber für nicht-einfügend“, betonte der Bürgermeister. Die Stadt habe konstruktive Anregungen gemacht, auf die nicht weiter eingegangen worden sei, kritisierte er.

Zwick schlug vor, gegen die Baugenehmigung Widerspruch einzulegen, damit das Regierungspräsidium Tübingen den Fall prüfen müsse. „Wir können auch später dagegen klagen“, gab Zwick zu bedenken. Das Landratsamt meine zwar, dass die Häuser einen Grenzfall darstellen, habe aber im Zweifelsfall für den Antragsteller, also Freitag, entschieden, führte der Bürgermeister weiter aus. „Das sieht verheerend aus“, sagte Zwick zu den Planungen Freitags.

Dann platzte es aus Stadtrat Thoma heraus: „Was geht da eigentlich auf dem Landratsamt vor sich?“ Er könne nicht verstehen, dass andere Bauherren ewig auf eine Baugenehmigung warten müssten, Freitag aber innerhalb von drei Monaten die nötigen Genehmigungen bekomme – und dass, obwohl die Stadt massive Bedenken gegen die Bauwerke geäußert habe. „Das ist nicht bürgerfreundlich, die Kommune wird außer Acht gelassen. Ich bin mega-enttäuscht vom Landkreis“, sagte Stadtrat Thoma.

Die ganze Angelegenheit habe einen negativen Geschmack, wenn solch ein Verfahren so schnell über die Bühne gehe, befand Thoma: „Ich finde es schlimm.“ Andere Mitglieder des Technischen Ausschusses nickten zustimmend.

Bürgermeister Zwick sagte, er wolle beim Landratsamt noch einmal die Sichtweise der Stadt vorbringen. Einstimmig entschied das Gremium, Widerspruch gegen die erteilte Baugenehmigung einzulegen.