Stadtlauf startet mit neuer Technik

Beim Stadtfest ist am Samstag vom Turnverein Meßkirch der Stadtlauf ausgerichtet worden. Der Sponsorenlauf zog in diesem Jahr wieder mehr Läufer an. Zählte man die Bambini mit, gab es rund 200 Meldungen. Eine neue Technik half beim korrekten und schnellen Messen. Romana Specker informierte die Zuschauer über die Lautsprecheranlage und feuerte mit ihnen gemeinsam die Läufer an.

Für die einen ist der Stadtlauf eine Gaudi, die anderen wollen Kräfte messen, und wieder andere suchen die sportliche Herausforderung. Zuschauen ist jedoch auch eine Disziplin, die erneut viele Stadtfestbesucher anzog. Der Turnverein Meßkirch konnte in diesem Jahr wieder viele Helfer rekrutieren. So bereiteten hinter dem Ziel Jugendliche alles für eine Erfrischung nach dem Lauf vor. Aber auch die Streckenposten und Helfer des Vereins standen parat. Der Parcours ging quer durch die Innenstadt, pro Runde waren es 750 Meter. Jeder Teilnehmer wurde zum ersten Mal mit einem Transponder, der am Schuh befestigt wurde oder im Socken steckte, ausgestattet. Im Zieleinlauf lagen vier blaue Messmatten. Beim Jugendlauf gingen Jungen und Mädchen getrennt an den Start. Sie mussten die Runde zweimal laufen. Ein Fahrradfahrer fuhr voraus, damit die Sprinter die richtige Straße nahmen. Bürgermeister Arne Zwick gab den Startschuss. Die Auswertung hing schon kurz nach dem Lauf auf einer elektronischen Tafel aus. Annika Rakhuff und Jolina Hamilton, beide vom TSV Wald, waren mit 5:42 Minuten die schnellsten Mädchen. Bei den Jungs lief Leo Hegner, ebenfalls vom TSV Wald, 4:54 Minuten. Auf Platz 2 und 3 liefen zeitgleich mit 5:33 Minuten Jannik Warken vom Gymnasium Meßkirch und Prince Evavorho. Letzterer erlaubte sich beim ersten Passieren des Ziels einen Freudentanz, der schön anzusehen war, aber natürlich ein paar Sekunden kostete.

Beim Hobbylauf ging Bürgermeister Zwick selbst an den Start. Die erwachsenen Hobbyläufer mussten die Runde vier Mal laufen. Das Feld der Läufer zog sich bei jeder Runde weiter auseinander. Nach drei Kilometern siegte mit 12:10 Minuten Andreas Gillert. Die schnellste Frau erreichte nach 12:38 Minuten das Ziel. Bürgermeister Zwick wurde mit 15:24 Minuten honorabler Sechster. Von den 19 Teilnehmern kamen neun Teilnehmer von der Volksbank, die auch den Lauf unterstützte.

Beim Staffellauf über viermal 750 Meter gingen 13 Gruppen mit je vier Läufern an den Start. Hier kam neben der sportlichen Leistung auch die Gaudi nicht zu kurz. So lief Schneewittchen mit drei Zwergen oder in einer anderen Schreibweise „Schneeflittchen und drei geile Zwerge“ alias Armin Kudlek, Markus Schmon, David Illgen und Rene Schlesiger als fünfte Gruppe mit 10:25 Minuten ins Ziel. Auch die Gruppe „Glitzerstaub TÜTÜ“ konnte optisch überzeugen. Sieger wurden hier die Läufer Julius Brecht, Erik Töffler, Fabian Singler und Nick Walter von der Firma Spedition Fecht mit 9:17 Minuten. Letzter zwar, aber dafür besonders aktuell wurde das „Team Frankreich-Kroatien“.

Die Bambini liefen danach in umgekehrter Richtung 400 Meter. Sie bekamen einen Vorausläufer mit. Manche liefen an der Hand ihrer Geschwister. Mit großem Ernst gingen die Kleinen an den Start und wurden noch mehr angefeuert als die Großen. Alle erhielten im Anschluss ihren Ersten-Sieger-Preis als Urkunde gleich ausgehändigt. Bei den Profis, die den Hauptlauf mit 7,5 Kilometern wagten, gingen 46 Frauen und Männer an den Start. Auch hier waren Ernst und Spaß vereint. Sieger wurde Michael Zoll mit 27:17 Minuten vom TV Mengen, „etwas länger“ mit 48 Minuten brauchte Stefanie Konzelmann, aber sie war immer noch wesentlich sportlicher als die Zuschauer. Bei der Siegerehrung am Abend hatten sich alle wieder erholt und konnten gemeinsam feiern.