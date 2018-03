Stadtkapelle lädt zur Fahrradbörse ein

Die Stadtkapelle Meßkirch veranstaltet am Samstag, 10. März, ihre Fahrradbörse am Martin-Heidegger-Gymnasium. Zum Verkauf kommt eine große Auswahl gebrauchter Fahrräder, vor allem Kinderfahrräder in allen Marken und Größen.

Verkaufsinteressenten können ihre Fahrräder am Vorabend, Freitag, 9. März, zwischen 18 und 19 Uhr abgeben. Am Samstag werden keine Fahrräder mehr angenommen. Dabei kann der Verkäufer selbst den Festpreis festlegen, zu dem sein Fahrrad angeboten wird. Der Verkauf findet am Samstag, 10. März, ab 10 Uhr statt. Von allen angenommenen Fahrrädern erhält die Stadtkapelle einen Anteil von zehn Prozent vom Verkaufspreis – bei Nichtverkauf fällt eine feste Mindestgebühr an.

Der Erlös ist eine wichtige Stütze des Jahresbudgets der Jugendausbildung der Stadtkapelle, heißt es in einer Pressemitteilung.