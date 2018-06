Stadt muss für zwei Projekte die Mittel sperren

Kämmerer Joachim Buuk hat in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend den Zwischenbericht für das Haushaltsjahr 2015 vorgelegt. Erfreulich sei, dass das Ergebnis beim Verwaltungshaushalt, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Stadt erfasst, um rund 700000 Euro höher ausfällt als geplant.

„Der Stadtforst erwirtschaftet voraussichtlich ein um rund 135000 Euro besseres Ergebnis“, berichtete Buuk. Beim Gemeindeeinkommenssteueranteil ist mit Mehreinnahmen von 77000 Euro zu rechnen, bei der Gewerbesteuer mit 100000 Euro. Zudem gibt es eine hohe Einmalzahlung: Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung gleicht Verluste aus dem Vorjahr in Höhe von 306600 Euro aus, die ansonsten die Stadt getragen hat.

Dieses Zwischenergebnis beim Verwaltungshaushalt bezeichnete Buuk als positiv: „Gravierendere Probleme gibt es beim Vermögenshaushalt.“ In diesem sind die städtischen Investitionen erfasst. Hier entfällt ein eingeplanter Zuschuss in Höhe von 800000 Euro für das Dorfgemeinschaftshaus Heudorf. „Die Fördergelder aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum wurden dieses Jahr nicht bewilligt.“ Daher verschiebt sich der Umbau der ehemaligen Schule zu einem modernen Dorfgemeinschaftshaus aufs nächste Jahr (die SZ berichtete). Bei Grundstücksverkäufen kommt es zu einem Erlösausfall in Höhe von 180000 Euro. Die Schlossmauer- und Turmsanierung schlägt mit 121500 Euro teurer zu Buche als geplant. Bei der Beitragsveranlagung städtischer Baugrundstücke und dem Kauf von Immobilien und sonstiger Grundstücke fallen insgesamt rund 800000 Euro an.

Trotz der Zuführung der oben genannten 700000 Euro müssten beim Vermögenshaushalt Abstriche gemacht werden. Um die geplante Kreditaufnahme von 960000 Euro nicht zu überschreiten, empfahl Buuk den Räten zwei Maßnahmen, „um den Vermögenshaushalt ins Lot zu bringen“: Die Sperrung und Nichtinanspruchnahme der Mittel für Umbau und Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Heudorf (eine Million Euro) sowie der Restmittel für den Bau des Bahnübergangs Am Stachus/Bahnhofstraße (374000 Euro). „Dann wäre keine Nachtragssatzung erforderlich“, sagte Buuk.

Räte sind einstimmig für Sperrung der Mittel

Bürgermeister Arne Zwick erklärte, dass sich der Bau des Dorfgemeinschaftshauses wegen des Zuschussausfalls sowieso aufs kommende Jahr verschiebt. „Beim Bahnübergang passiert auch nichts vor 2016.“ Durch die Sperrung und Nichtinanspruchnahme der Mittel würde sich die Stadt zudem keine Optionen verbauen. Die Meßkircher Gemeinderäte befürworteten daher Buuks Vorschläge einstimmig.