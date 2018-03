Stadt macht bei Bauherrentagen mit

Zum siebten Mal finden die Meßkircher Bauherrentage am Samstag, 24. Februar, im Industriegebiet West im Ortsteil Heudorf statt. Von 9 bis 17 Uhr können sich Bauwillige bei den teilnehmenden Firmen informieren. Es gibt zudem mehrere Fachvorträge.

Mit dabei sind die Initiatoren der Bauherrentage: die im Industriegebiet West ansässigen Firmen Nabenhauer (Wärme, Wasser, Energie), Alber (Holz- und Treppenbau) und Keller (Innenausbau). Dieses Jahr ist erstmals die Stadt Meßkirch bei den Bauherrentagen vertreten. „Darüber haben wir uns sehr gefreut. Die Stadt wird ihre Bauplätze für private und gewerbliche Bauherren in Meßkirch und in den Teilorten vorstellen“, sagt Stefanie Alber-Offner, die kaufmännische Leiterin der Firma Alber. Die Organisatoren hatten bei der Stadtverwaltung nachgefragt – diese war von der Idee angetan. „Die Präsentation der Bauplätze rundet das Thema Bauen ab“, sagt Stefanie Alber-Offner. Der Stand der Stadt Meßkirch wird sich in den Räumen der Firma Alber befinden.

Firma Lang Natursteine und das Zaunteam sind mit dabei

Neu gewinnen konnten die Veranstalter auch die Firma Lang Natursteine aus Meßkirch. Sie stellt bei der Firma Keller aus. „Es werden Küchenarbeitsplatten aus Granit sowie Natursteine für Bäder und Böden zu sehen sein“, berichtet Stefanie Alber-Offner. Ebenfalls neu zu den Bauherrentagen dazu gestoßen ist das Zaunteam Sigmaringen-Tuttlingen mit Sitz in Krumbach. Es wird seine Zaun- und Torsysteme in den Räumen der Firma Nabenhauer präsentieren.

Seit 2014 finden die Bauherrentage statt, mittlerweile im einjährigen Turnus. Wer ein Haus bauen oder seine Immobilie sanieren möchte, kann sich hier informieren. Die Resonanz sei stets sehr gut gewesen, berichtet Stefanie Alber-Offner. Ein paar Hundert Bauwillige schauen jedes Mal vorbei: „Der Besucher hat die Möglichkeit, sich vor Ort intensiv auszutauschen. Man hat die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu knüpfen und die Produkte vorzustellen.“ Gerade dieser ganztägige Kundenkontakt mache für den Aussteller den Reiz der Veranstaltung aus, sagt die kaufmännische Leiterin. Der Vorteil für die Besucher sei, dass sich alles an einem Ort konzentriere und die einzelnen Teilnehmer mit einem geringen Zeitaufwand aufgesucht werden können: „Es wird sehr viel abgedeckt.“

Die Idee zu den Bauherrentagen kam damals auf, als mehrere Handwerksfirmen im Industriegebiet West eine gemeinsame Veranstaltung auf die Beine stellen wollten. Aufgrund der guten Resonanz erfuhren die Bauherrentag immer wieder eine Fortsetzung.