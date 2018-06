Zurzeit sind umfangreiche Bauarbeiten in Gange, um die rund 1,1 Kilometer lange Rohrdorfer Ortsdurchfahrt zu erneuern (die SZ berichtete). Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hatte sich die Großbaustelle im Juli vor der Sommerpause angeschaut. Dabei stellten die Mitglieder fest, dass mehrere Seitenstraßen in einem sehr schlechten Zustand sind.

In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wandte sich daher Bürgermeister Arne Zwick an das Gremium: Die Verwaltung möchte im Zuge der aktuellen Bauarbeiten in Rohrdorf auch die Schäden in den Seitenstraßen ausbessern. Dieses Vorhaben kostet rund 70000 Euro zusätzlich.

Betroffen sind der Albweg, die Feldherrnstraße, die Morgenhöhe, die Spießgasse und die Rathausstraße. Der Leiter des Tiefbauamtes, Uwe Winkler, zeigte den Meßkircher Räten anhand von Fotos den desolaten Zustand der einzelnen Straßen. Die Straßenarbeiten in Rohrdorf wurden für 1,1 Millionen Euro vergeben. Der Meßkircher Haushaltsansatz beläuft sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Daher werden auch mit den zusätzlichen rund 70000 Euro die Haushaltsplanungen nicht überschritten, sagte Bürgermeister Arne Zwick. Die Räte befürworteten die Mehrausgaben einstimmig. Die Erneuerungsarbeiten in den Seitenstraßen werden wohl erst Anfang 2016 erfolgen. Der Rohrdorfer Alfred Boos fragte eingangs in der Sitzung, warum im Albweg kein Gehweg geplant sei, obwohl dieser viel genutzt werde. Für Fußgänger stelle der Autoverkehr wegen der engen Straßenverhältnisse ein Problem dar, meinte Boos. Bürgermeister Zwick entgegnete, dass in keinen der Rohrdorfer Seitenstraßen Gehwege vorgesehen sind – vor allem aus Kostengründen. „Wir sind froh, dass wir an der Hauptstraße jetzt erstmals Gehwege bekommen.“ Zwick sagte aber, dass man sich den Albweg noch einmal bei einem Ortstermin anschauen und die Problematik im Ortschaftsrat diskutiert werden könne.

Die gesamten Bauarbeiten in Rohrdorf kosten insgesamt rund 2,2 Millionen Euro. Davon trägt der Kreis Sigmaringen, der den Belag seiner Kreisstraße 8219 sanieren lässt, etwa die Hälfte. Die restlichen Kosten entfallen auf die Stadt Meßkirch.