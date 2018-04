Stadt gibt Einkaufs- und Gastronomieführer heraus

Die Stadt Meßkirch möchte künftig mehr Besucher der Klosterstadt Campus Galli in die Innenstadt locken. Damit dies gelingt, hat die Verwaltung einen Einkaufs- und einen Gastronomieführer herausgebracht. Die Auflage beträgt 10 000 Stück. Die beiden neuen Prospekte liegen am Campus Galli, im Bürgerbüro und der Tourist-Information aus. Die Meßkircher Wirtschaftsföderin Anna-Maria Merz präsentierte sie bei einem kürzlichen Pressgespräch. Der Einkaufsführer steht unter dem Motto „Erleben Sie die Meßkircher Innenstadt“. Er enthält eine Karte der Altstadt. In ihr sind Parkplätze, Banken, Geschäfte, WLAN-Zugänge, Bushaltestellen und Sehenswürdigkeiten verzeichnet. Der Gastronomieführer listet die verschiedenen Restaurants, Wirtshäuser, Kneipen, Bäckereien, Eisdielen, Metzgereien und Imbiss-Läden auf.