Sparkassenkundin gewinnt eine Reise

Maria Riehle, Kundin der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, kann sich freuen: Bei der Sonderauslosung von „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkassen in Baden-Württemberg hat sie das große Los gezogen – und eine von 50 TUI-Reisen im Wert von 5000 Euro gewonnen.

Die Gewinnerin wird die Familie, bestehend aus drei Generationen, mit auf die Reise nehmen. Damit erfüllt sich die Seniorin mit dem Reisegutschein den Wunsch, in ihrem hohen Alter nochmal etwas ganz Besonderes mit der Familie zu erleben. Regionaldirektor Martin Henkenius und Kundenbetreuer Rolf Knoblauch gratulierten der Gewinnerin und übergaben offiziell den Gewinn. Die nächste Sonderauslosung lässt nicht lange auf sich warten: Am 8. November gibt es zehn Audi Q2 und Geldpreise im Gesamtwert von mehr als 700 000 Euro zu gewinnen.

Beim „PS-Sparen und Gewinnen“ kostet ein Monatslos fünf Euro. Vier Euro davon werden angespart und ein Euro Loseinsatz sichert die Chance auf einen Gewinn bei den monatlichen Ziehungen und den Sonderauslosungen. Ein Teil des Loseinsatzes wird für gemeinnützige regionale Projekte in der Region verwendet. Und da kommt einiges zusammen, berichtet die Sparkasse: So konnten im Jahr 2017 in Baden-Württemberg soziale und kulturelle Einrichtungen mit insgesamt mehr als 3,7 Millionen Euro gefördert werden. 2018 dürfte die Fördersumme sogar etwas höher ausfallen.