Sparkasse unterstützt Jugendarbeit der Vereine

Insgesamt 6750 Euro hat die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch an die Turn- und Sportvereine, als Reinerlös aus dem PS-Sparen übergeben. Eingeladen dazu waren die Vereinsvertreter von zwölf Vereinen aus dem Geschäftsbezirk Meßkirch-Stetten am kalten Markt, die vom Vorstandsvorsitzenden Carsten Knaus auf der offenen Terrasse des Bankgebäudes in Meßkirch begrüßt wurden.

Er erinnerte über die Zusammensetzung des PS-Reinererlöses, wovon die folgenden Vereine profitieren: SC. Göggingen, SC.Buchheim/Altheim/Talheim, SV Boll/Krumbach/Bietingen, SV Kreenheinstetten/Leibertingen, SV Meßkirch, SV Schwenningen, TSV Stetten am kalten Markt, TuS Gutenstein, TV Leibertingen, TV Meßkirch und der VfR Sauldorf.

„Wir wollen damit ein Zeichen der guten Zusammenarbeit in der Region setzen und die Vereine in ihren vielen Aktivitäten und besonders in der Jugendarbeit auszeichnen und unterstützen“, sagte Vorstandvorsitzender Knaus. Regionaldirektor Martin Henkenius aus Meßkirch erinnerte, dass es wichtig sei, die Lebensqualität in der Region durch die Vereine zu erhalten,

In unterhaltsamen Gesprächen bei einem kühlen Getränk, oder auch einer Portion Eis hatten die Gäste Gelegenheit sich auszutauschen, wobei von den Vereinsvertretern zu hören war, dass der gespendete Betrag ausschließlich für die Belange der Jugendarbeit und der Mannschaften verwendet werde.

„Unsere Jugend-Fußball-Mannschaft der Mädchen mit derzeit 43 Aktiven wollen wir entsprechend unterstützen“, sagte der Vorsitzende des TSV Stetten am kalten Markt, Hans-Joachim Lehmann, und auch sein Kollege Werner Scheuble vom SV Schwenningensagt, dass dies der Jugendmannschaft zugute komme. Ähnlich lauteten die allgemeinen Äußerungen der anwesenden Vereinsvertreter. Martina Mühlherr vom Vorstand des TV Meßkirch bedankte sich namens aller Vereinsvertreter bei Vorständen der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch Carsten Kraus und Martin Henkenius für die außergewöhnliche und sinnvolle Unterstützung in der Jugendarbeit der Vereine aus der Region, was mit Beifall und großer Anerkennung aufgenommen wurde. (km)