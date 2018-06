Sparkasse: Keine Zinserhöhung in Sicht

Die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch hat bei einer Pressekonferenz am Montag die Zahlen des Geschäftsjahres 2014 vorgestellt. „Wir leiden unter der großen Politik“, sagte Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler, zugleich Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse.

Wie Sparkassen-Chef Hubert Rist sagte, seien die Kundenanlagen im vergangenen Jahr um eine Million Euro auf insgesamt 525 Millionen Euro gestiegen – trotz des politisch gewollten niedrigen Zinssatzes.

Kreditvolumen auf 447 Millionen Euro erhöht

Unterm Strich ist der Sparkassen-Vorstand mit dem Geschäftsjahr 2014 zufrieden, auch wenn sich die Bilanzsumme von 711 Millionen Euro im Jahr 2013 auf 709 Millionen Euro im Jahr 2014 reduzierte. Die Ursache dafür liege nicht im Kundengeschäft, sondern in einer Reduzierung des Eigengeschäfts, also Geldanlagen am Bankenmarkt. Das Kreditvolumen konnte die Sparkasse von 447 Millionen auf 455 Millionen Euro erhöhen.

Die große Herausforderung für die Sparkassen bestehe weiterhin darin, das Sparen für Anleger attraktiv zu machen. Das Problem: Bei niedrigen Zinsen wollten die wenigsten sparen. Stattdessen gäben die Menschen das Geld schnell aus. Dies sei gut für Handel und Konjunktur, aber das klassische Geschäftsmodell der Sparkassen funktioniere so nur noch bedingt, sagte Hubert Rist. Aufgrund des Ankaufprogramms für Staatsanleihen der Europäischen Zentralbank (EZB) sei vorerst auch keine Erhöhung des Zinssatzes zu erwarten.

Die Auswirkungen des momentan niedrigen Zinssatzes werden durch den demografischen Wandel verstärkt. „Es ist absehbar, dass die gesetzliche Rente künftig nicht mehr allein für ein finanziell sorgenfreies Leben im Alter ausreichen wird“, sagte Hubert Rist. Der Kunde müsse deshalb seine Altersvorsorge frühzeitig planen.

Vorstandsmitglied Knaus fordert Bürokratieabbau

Darin, dass es jungen Menschen oft an Wissen in Sachen Sparen fehle, sieht Vorstandmitglied Carsten Knaus einen Bildungsauftrag für die Kreditinstitute. Durch bessere Beratung müsse den Kunden die Vielfalt der Altersvorsorge nähergebracht werden. „Lege nie alle Eier in einen Korb“, sagte Knaus, der dringend davon abriet, alles auf eine Karte zu setzen. Knaus fordert zudem, den Bürokratieaufwand beim Kauf von Wertpapieren zu reduzieren. „Wenn ich für 20000 Euro ein Auto kaufe, habe ich weniger Papierkram zu erledigen als bei uns“, sagte er.