Sogar die Japaner essen Katzendreck

Seit 63 Jahren gibt es an der Meßkircher Fasnet, von Dreikönig bis Aschermittwoch, im Café und in der Konditorei Brecht den weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Meßkircher Katzendreck zu kaufen. So auch ab morgen wieder. Die köstlich schmeckende Fasnetsleckerei, bestehend aus einem kleinen, kreisrunden Biskuitboden, einer aufdressierten, geheimen Masse aus Sahne, Butter, Schokolade, Nüssen, Rum und weiteren Zutaten, ist längst zum Kultgebäck geworden und als eingetragenes Warenzeichen geschützt.

Damit ehemalige, heute in der ganzen Welt verstreute Meßkircher auf den Katzendreck im Januar nicht verzichten müssen, bietet Konditormeister Hermann Brecht seine Leckerei jetzt außerdem in seinen Facebook-Onlinshop an. Meßkircher Katzendreck gibt es aber auch schon seit 13 Jahren in einer japanischen Teestube in Futschisava, rund 90 Kilometer östlich von Tokio. Dort hat sich Megumi Sone, die von 1991 bis 1996 bei Hermann Brecht den Beruf des Konditors erlernte, selbstständig gemacht und bietet ihren Gästen neben Pralinen, Teegebäck, Kuchen und Torten nach Brecht’schem Rezept im Januar und Februar ebenfalls Meßkircher Katzendreck an.

Rezeptur stammt vom Vater

Die Idee und die Rezeptur des Katzendrecks stammt vom verstorbenen Vater des heutigen Konditormeisters und Geschätfsinhabers. Er kreiierte nach der Rückkehr aus englischer Kriegsgefangenschaft in Anlehnung an die Meßkircher die Fasnetsleckerei und verkaufte 1949 die ersten 25 Stück. Die Rezeptur gehört bis heute, ähnlich wie jedes Jahr an der Fasnet bei der neu zu kürenden Narrenmutter, zum meist gehüteten Geheimnis in Meßkirch.

„Im Katzendreck steckt hauptsächlich Handarbeit“, erklärt Hermann Brecht bei der Führung durch seine Backstube. Die Arbeit beginnt morgens mit dem Herstellen und Backen der Biskuitböden sowie dem Vorbereiten und Abwiegen der speziellen Masse. Nachmittags wird sie dann von Hand einzeln in Häufchen auf den Biskuit aufdressiert. Anschließend muss abgewartet werden, bis sich die aufdressierte Masse stabilisiert hat.

Zum Schluss kommt der Katzendreck Überzugsmaschine, wird dort mit einer Schokoladencouverture überzogen und läuft weiter in einen langen Kühlkanal, um die Couverture zu stabilisieren. „Bis vor 40 Jahren mussten wir noch von Hand den Katzendreck in die Couverture tunken“, wusste Brecht zum Schluss seiner Führung zu berichten. (khk)