Sigmaringer Konrektor leitet Realschule Meßkirch

Steffen Heyden, bisher Konrektor an der Theodor-Heuss-Realschule in Sigmaringen, wird ab dem kommenden Schuljahr die Leitung der Realschule in Meßkirch übernehmen. Wie das staatliche Schulamt mitteilt, tritt er die Nachfolge des langjährigen Rektors Wolfgang Sauter an, der in den Ruhestand wechselt. Heyden erhielt vergangene Woche das Bestellungsschreiben durch den Leiter des Schulamts, Gernot Schultheiß.

Seit fünf Jahren arbeitet Heyden als Realschulkonrektor an der Theodor-Heuss-Realschule in Sigmaringen. Bevor er an die Sigmaringer Realschule kam, absolvierte der gebürtige Münsinger nach zehnjähriger Tätigkeit als Realschullehrer an der TU in Kaiserslautern den Masterstudiengang Schulmanagement zur Vorbereitung auf eine Leitungsfunktion.

Für die Wahl des Schulstandorts Meßkirch sprach für den kommenden Schulleiter vornehmlich auch die Nähe zu seinem Wohnort, da die Präsenz vor Ort ein wesentlicher Baustein für erfolgreiche Kommunikation und Kooperation mit Schülern, Kollegium, Eltern, Schulträger und den benachbarten Schulen sei, schreibt das Schulamt. Heyden sagte bei der Übergabe des Bestellungsschreibens: „Erziehung gelingt vor allem durch Beziehung – Beziehung ist die Voraussetzung für eine positive Lernatmosphäre und für gelingende Bildungsprozesse im und außerhalb des Unterrichts. Eine Schulleitung, die in das Leben vor Ort eingebunden ist, ist insgesamt für die Schulentwicklung vorteilhaft.“

Heyden wohnt mit seiner Familie in Leibertingen

Heyden ist zudem noch aktives Mitglied in zwei Meßkircher Vereinen. Heyden sagt weiter, dass die Realschule eine der tragenden Säulen des baden-württembergischen Schulsystems darstelle und diese sich auch mit genau diesem Selbstverständnis zukunftsorientiert weiterentwickeln solle. Dabei stehe nach wie vor die Umsetzung der Konzeption Stärkung der Realschule verbunden mit der Umsetzung des aktuellen Bildungsplans im Fokus der gemeinsamen Bemühungen um Schulqualität. Hierbei stellten die anstehenden Veränderungen Herausforderungen und Chancen zugleich dar.