Schulleiter sehen Realschule und Gymnasium gut gerüstet

Am Meßkircher Gymnasium gibt es im neuen Schuljahr eine Klasse mehr als im alten. „In unserem Fall hat das aber nichts mit dem jüngst gesenkten Klassenteiler zu tun“, erklärt Schulleiter Eberhard Müller, an dessen Schule die Kinder, die im vergangenen Jahr noch auf zwei sechste Klassen aufgeteilt waren, nun drei siebte Klassen besuchen werden. „Wir hatten schon im Vorjahr die Möglichkeit, diese Altersstufe dreizügig zu gestalten“, sagt Müller.

Mit der weiteren Klasse hat das Martin-Heidegger-Gymnasium im neuen Schuljahr auch Anspruch auf eineinhalb weitere Lehrerplanstellen, was der Schulleitung bei der Organisation des Schulalltags – zumindest im kommenden Jahr – noch ein wenig mehr Luft verschafft. Überhaupt wird sich das Gesicht des Kollegiums des MHG mit Beginn des kommenden Schuljahres deutlich verändern. Gleich sechs neue Kollegen gilt es zu integrieren – ein Umstand, der Eberhard Müller aber wenig Sorgen bereitet. „So viele neue Lehrer sind während meiner Zeit als Schulleiter in Meßkirch zwar noch nie auf einen Schlag dazugekommen“, sagt Müller, „aber durch die Referendare und Praktikanten sind wir junge und neue Gesichter im Lehrerzimmer ja gewohnt.“

Wolfgang Sauter, Rektor der Realschule, begrüßt in seinem Kollegium zum neuen Schuljahr zwei neue Kollegen. Damit kümmern sich von Montag an 32 Lehrkräfte um die 405 Schüler der Grafen-von-Zimmern-Realschule. „Auch wenn wir keine großen Sprünge machen können, sind mit dieser Personaldecke keine Ausfälle beim Pflichtunterricht zu befürchten“, sagt Wolfgang Sauter und fügt hinzu: „Wenn keiner der Kollegen längerfristig ausfällt.“ Denn überschüssige Kapazitäten gibt es auch an der Meßkircher Realschule nicht. „Das zeigt sich auch daran, dass wir nicht so viele AGs anbieten können, wie wir und die Schüler sich das vielleicht wünschen“, sagt Wolfgang Sauter, der deshalb resümiert: „Wir sind nicht optimal, aber doch gut gerüstet.“

Ein Vorteil der Meßkircher Realschule sind auch im neuen Schuljahr wieder die geringen Klassengrößen. So werden etwa die 63 neuen Fünftklässler auf drei Klassen aufgeteilt. „Das ist wirklich fast optimal“, findet Wolfgang Sauter, der nur ungern an Zeiten zurückdenkt, in denen mehr als 30 Schüler in einer Klasse saßen. „Verglichen damit“, lacht er, „sind wir im siebten Himmel.“ Die Lehrer genauso wie die Schüler. (am)