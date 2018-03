Schulen warnen vor Männern, die Kinder anlocken

Ein unbekannter Mann soll in der vergangenen Woche mehrere Kinder in Rengetsweiler angesprochen und versucht haben, sie mit Süßigkeiten in seinen silbernen Golf Kombi zu locken. Die Grundschule Wald hatte Eltern in einem Brief darauf aufmerksam gemacht und zu Vorsicht aufgerufen. Auch die Ablachschule in Mengen warnte Eltern in einem Brief vor gleich mehreren Männern, die in den vergangenen Tagen immer wieder versucht hätten, mehrere Kinder in ihre Autos zu locken. Eingestiegen seien die Kinder nicht.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei gehe derzeit verschiedenen Hinweisen nach und prüfe die Vorfälle, heißt es in dem Brief der Grundschule Wald, der privat auf Facebook geteilt wurde. Auf Anfrage der SZ wollte sich der Rektor der Grundschule Wald, Walter Beyer, nicht näher zu den Vorfällen äußern. „Der Brief war ausschließlich an die Eltern gerichtet und hätte gar nicht erst im Internet auftauchen sollen. Es soll keine Hysterie entstehen, die unter Umständen in die Ermittlungen der Polizei eingreift“, teilte die Schule mit.