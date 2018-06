Schüler starten nächste Woche ins neue Schuljahr

Nach sechs Wochen Ferien beginnt am Montag, 9. September, für alle Schüler in und um Meßkirch das neue Schuljahr.

In Meßkirch beginnen die Förderschule , die Grund- und Werkrealschule und die Realschule mit dem Unterricht um 7.55 Uhr. Das Heidegger-Gymnasium veranstaltet vor Unterrichtsbeginn um 8 Uhr für alle Klassen einen geistlichen Impuls in der Halle am Feldweg. Der Unterricht startet um 8.45 Uhr.

Die neuen Fünftklässler werden gesondert empfangen. Die Schüler der fünften Klasse der Conradin-Kreutzer-Werkrealschule werden um 8.45 Uhr im Zimmer 1.10 im ersten Stock begrüßt. In der Grafen von Zimmern-Realschule findet die Begrüßung der neuen Fünftklässler um 18 Uhr in der Halle am Feldweg statt. Schon um 10 Uhr morgens werden ebenfalls in der neuen Mehrzweckhalle die Fünftklässler des Heidegger-Gymnasiums empfangen.

Die Schulanfänger der Conradin-Kreutzer-Grundschule werden am Donnerstag, 12. September, in der Aula begrüßt. Um 8.45 wird die Klasse 1a begrüßt, um 9.30 die Klasse 1b und um 10.15 die Klasse 1c.

An der Grundschule Rohrdorf beginnt der Unterricht am Montag, 9. September, für die Schüler der Klassen zwei bis vier um 8.40 Uhr. An diesem ersten Schultag entfällt der Schwimmunterricht. Die Eltern der Erstklässler der Grundschule Rohrdorf treffen sich am Mittwoch, 11. September, um 19.30 Uhr in der Schule zu einer ersten Klassenpflegschaftssitzung. Am Freitag, 13. September, um 9 Uhr findet für die Erstklässler ein Gottesdienst mit anschließender Einschulungsfeier statt.

In der Grundschule Leibertingen starten sowohl die Schulanfänger als auch alle anderen Klassen am Montag, 9. September, um 8.10 Uhr in das neue Schuljahr.

Die Schüler der Grundschule Wald beginnen ebenfalls am 9. September. Der erste Tag startet um 8.15 Uhr und endet um 11.50 Uhr. Die Schulanfänger starten am Freitag, 13. September, um 9 Uhr mit einem Gottesdienst.

In der Grund- und Hauptschule Sauldorf-Rast werden die Hauptschüler am Montag, 9. September, um 7.35 Uhr erwartet, die Grundschüler eine knappe Stunde später, um 8.20 Uhr.