Schüler gehen ins Kloster Bad Schussenried

Als Auftakt einer neuen Unterrichtseinheit im Fach Bildende Kunst hat die Klasse 8a der Grafen-von-Zimmern-Realschule in Meßkirch eine Bildungsfahrt in das Kunstmuseum Bad Schussenried unternommen. Schon von Weitem war die barocke Klosteranlage zu sehen. In der Ausstellung „Du bist die Kunst!“ werden auf zwei Etagen 26 Bilder gezeigt, die in der 3D-Technik erstellt wurden. Die großformatigen Bilder sind von chinesischen Künstlern gemalt worden und laden dazu ein, sich davor für ein Foto in Szene zu setzen. Damit dieser Effekt auch realistisch wirkt, gehen diese Bilder über den Rand hinaus – es scheint so, als würden die gemalten Menschen, Tiere und Pflanzen aus den Bildern heraustreten.

Zum Beispiel auf einem Gemälde, auf dem eine Hängebrücke gezeichnet ist, das sich auf zwei Wänden und dem Fußboden ausdehnt – es sieht so aus, als würde der Besucher auf einer echten Brücke stehen. Danach haben die Schüler eine Führung durch den Bibliothekssaal des Klosters bekommen. Die alte Bibliothek im Stil des Rokoko gebaut und mit Fresken und Goldengeln geschmückt ist.