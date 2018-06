Sanierung zehrt empfindlich am Geldbeutel

Abstürzende Dachziegel, poröses Mauerwerk: An der evangelischen Heilandskirche in Meßkirch bröckelt’s. Seit November ist der Kirchturm hinter einem riesigen Gerüst versteckt, und die Glocken haben seit Palmsonntag nicht mehr geläutet – aus Sicherheitsgründen. „Der Dachstuhl hat sich um drei Zentimeter geneigt und musste neu gerichtet werden“, sagt Pfarrer Achim Roscher. Und das ist bei weitem nicht seine einzige Sorge: Der komplette Glockenturm ist in einem schlechten Zustand. Das Dach ist zum Teil marode und so stark geschädigt, dass bereits Ziegel heruntergefallen sind. Die Natursandsteine an der Fassade des Turms sind im Laufe der Jahre verwittert – auch dort drohen Teile abzustürzen.

Jahrzehntelang wurde der Bau nur notdürftig erhalten. „Wir hatten einfach nicht das Geld, um alles laufend perfekt in Schuss zu halten“, sagt Roscher. „Da ging immer nur das Minimum.“ Jetzt wird der Kirchturm saniert – und das wird richtig teuer. „Im Moment gehen wir davon aus, dass alles zusammen 300 000 Euro kosten wird“, sagt Roscher. Allein die Sandsteinarbeiten schlagen mit rund 150 000 Euro zu Buche. „Die Steine müssen teilweise ersetzt werden. Beim Rest wird die Oberfläche ergänzt oder ausgebessert und anschließend versiegelt.“ Beim Dach sieht es ähnlich aus: Wahrscheinlich können etwa drei Viertel der Ziegel wiederverwendet werden. Der Rest muss durch neu gebrannte ersetzt werden.

Der Haushalt der Gemeinde liegt bei 80 000 Euro im Jahr

Noch hat die Kirchengemeinde das Geld für die Sanierung nicht komplett zusammen. Die Landeskirche wird voraussichtlich nur für die Hälfte des Betrags aufkommen. Die Stadt Meßkirch und die umliegenden Gemeinden haben zwar insgesamt 15000 Euro gespendet, und auch Gemeindemitglieder beteiligen sich mit kleineren Privatspenden an den Kosten für die Bauarbeiten. Trotzdem steht am Ende eine Finanzierungslücke von rund 120 000 Euro. „Wir werden wohl einen Kredit aufnehmen müssen“, sagt Roscher. Allerdings springe auch da wiederum die Landeskirche ein: „Sie gibt wahrscheinlich 75 Prozent zur Kreditfinanzierung dazu.“ Die Summe, die die Kirchengemeinde aus eigener Kraft aufbringen muss, sei dennoch eine Belastung. „Das sind rund 30 000 Euro plus Zinsen“, sagt Roscher. Zum Vergleich: Der Jahreshaushalt der Kirchengemeinde liegt bei 80 000 Euro. Da kam ein Tipp des planenden Architekten gerade recht, Fördermittel bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) in Bonn zu beantragen. „Das war super – unser Anliegen wurde ganz schnell bearbeitet und die Förderung bewilligt.“ Mit 30000 Euro unterstützt die DSD die Sanierung der Kirche. Der Pfarrer hofft, dass die Arbeiten spätestens Ende des Jahres abgeschlossen sind. „Es wäre schön, den ersten Advent sozusagen in einer neuen Kirche feiern zu können – ohne Gerüst“, sagt er. Mit den Arbeiten am Dach haben die Handwerker bereits begonnen, mit denen am Sandstein soll es ebenfalls jetzt losgehen. „Vor dem ersten Frost muss alles fertig sein.“

Trotz aller Sorgen um den Zustand ihrer Kirche hatte die Gemeinde aber auch Glück im Unglück. „Der Mörtel unter den Ziegeln hat dafür gesorgt, dass es nicht hineinregnet.“ So ist der Kirche wenigstens ein Wasserschaden erspart geblieben.