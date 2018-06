Rohrdorf und Rengetsweiler haben keine Bauplätze

In der Kernstadt und den meisten Meßkircher Ortsteilen sind noch ausreichend städtische Bauplätze vorhanden – einzige Ausnahmen: Rengetsweiler und Rohrdorf (Details siehe unten). Dies berichtete Stadtbaumeister Thomas Kölschbach auf der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend.

Vor den Haushaltsberatungen sollten sich die Räte ein Bild von den vorhandenen Baumöglichkeiten machen. Es ginge darum, Prioritäten für das Haushaltsjahr 2015 festzlegen, in welchen Bereichen die Erschließung von Bauland vorangetrieben werden soll, erklärte Bürgermeister Arne Zwick. Jedoch müsse klar sein, dass nicht alle Baugebiete gleichermaßen im Haushalt berücksichtigt werden können.

„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“, so gab Stadtbaumeister Kölschbach die Devise aus. Das bedeutet, dass die Baugebiete in der Meßkircher Kernstadt Vorrang vor denen in Ortsteilen haben.

In Rengetsweiler gibt es zurzeit keine Bauplätze. Das dort geplante Baugebiet „Am Jordanbach“, auf dem bis zu 14 Einfamilienhäuser Platz hätten, muss weiter nach Westen verschoben werden, sagte Kölschbach. Der Grund dafür sei der Untergrund, der für Hoch- und Straßenarbeiten ungeeignet sei.

„Rengetsweiler ist am dringendsten“, sagte CDU-Gemeinderat Christian Fecht. Er wollte wissen, wann die Erschließung des Baugebiets „Am Jordanbach“ erfolgen könnte. Kölschbach sagte, dass aufgrund der Verschiebung nach Westen unter anderem eine neue Offenlegung und Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgen müsse. Da dies mehrere Monate dauern kann, rechnet Kölschbach mit dem Beginn von Ausschreibungen frühestens im April oder Mai 2015. Im Sommer nächsten Jahres könnten in Rengetsweiler theoretisch die ersten Arbeiten wie das Anlegen von Straßen, erfolgen. Der neue Rengetsweiler Ortsvorsteher Timo Sauter drängte ebenfalls, dass die Erschließung des Baugebiets „Am Jordanbach“ zügig erfolgen solle.

Auch im größten Meßkircher Ortsteil Rohrdorf gibt es zurzeit keine freien Bauplätze. Rohrdorfs Ortsvorsteher Hubert Frick und der in Rohrdorf wohnende Fraktionschef der Freien Wähler, Joachim Bach, legten Wert darauf, dass dieser Ortsteil ebenfalls bedacht werde.

Im Gespräch mit unserer Zeitung favorisierte Stadtbaumeister Kölschbach, das Wohngebiet „Engelswieser Weg“ in der Kernstadt voranzubringen. In den Baugebieten Hauptbühl I und II seien noch genügend städtische Bauplätze vorhanden. „Es sollten nur neue ausgewiesen werden, wenn die bestehenden gefüllt sind.“ In den Ortsteilen bevorzuge er ebenfalls Rengetsweiler: „Die Rengetsweiler sollten bedacht werden. Sie haben lange gekämpft. “ Zudem sprechen die dortige große Gemeindehalle, der Kindergarten und das intakte Vereinsleben für eine Priorisierung.

Rohrdorf könne zwar ebenfalls eine gute Infrastruktur mit Grundschule und Kindergarten vorweisen, doch: „Rohrdorf konnte sich gut entwickeln und war lange Zeit Schwerpunktgemeinde. Rengetsweiler ging oft leer aus.“ Die Entscheidung aber müsse letztendlich der Rat treffen, sagt Kölschbach. Ein neues Flächenmanagement mit Leerstandskataster werde im Dezember als Steuerungsinstrument eingeführt.

Auf den Klausurtagungen für den Haushalt 2015 soll das Thema Baugebiete weiter beraten werden.

Das kostet der Quadratmeter Bauland in Meßkirch:

Kernstadt Meßkirch

Hauptbühl II: zwei Bauplätze (werden 2015 erschlossen), 75 Euro pro Quadratmeter;

Hauptbühl III: fünf bis sieben Bauplätze (erschlossen), 85 Euro pro Quadratmeter;

Engelswieser Weg: mindestens neun Bauplätze möglich, Planungen laufen zurzeit (noch nicht erschlossen); 502000 Euro Erschließungskosten;

Hauptbühl IV: 16 bis 17 Bauplätze möglich (noch nicht erschlossen), langfristige Perspektive verbunden mit Änderung des Flächennutzungsplans, 1,2 Millionen Euro Erschließungskosten;

Heudorf

Eichwasen: sechs voll erschlossene Bauplätze und fünf unerschlossene Bauplätze, 42 Euro pro Quadratmeter;

Igelswies

Kirchenösch: ein voll erschlossener Bauplatz, 70 Euro pro Quadratmeter;

Kapellenösch II: zwölf voll erschlossene Bauplätze, 55 Euro pro Quadratmeter;

Langenhart

Eichen II: fünf voll erschlossene Bauplätze, 38 Euro pro Quadratmeter;

Menningen

Höfwiesen II: zwei voll erschlossene Bauplätze, 45 Euro pro Quadratmeter;

Rengetsweiler

Am Jordanbach: Keine Bauplätze, Erschließung grundsätzlich aufgeteilt auf zwei Bauabschnitte mit je sieben Bauplätzen, 260000 Euro Erschließungskosten erster und 220000 Euro zweiter Abschnitt;

Rohrdorf

Öhmdwiesen: Keine Bauplätze, elf Einfamilienhäuser wären im geplanten Baugebiet Öhmdwiesen möglich.