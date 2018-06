Rock’n’Roll mit dem Rollator

Der Narrenverein Mühle Vere aus Dietershofen hat mit vielen Gästen seinen Bürgerball gefeiert.

„Was ist denn da passiert“, fragten sich die Besucher, als sechs auf Rollatoren gestützte ältere Frauen die Bühne betraten und sich ein bisschen hin und her bewegten. „Das wird wohl das neue Fitnessprogrammm für Rollatorbenutzer sein“, war der erste Gedanke. Doch als dann eine Rock’n’Roll-Melodie erklang, war es aus mit dem Rollator und ruckzuck verwandelte sich die Bühne in ein Tollhaus von jungen Tänzerinnen. Der Auftritt wurde unter der Leitung von Vanessa Oschwald einstudiert, die Tänzerinnen erhielten rauschenden Beifall. Nicht nur das gekonnte Schattenspiel der Feuerwehr zu einem Brandeinsatz, sondern auch der Sketch von Thomas Schneider und seiner Mutter Gisela über den Kirchgang aus Wunderfitz und dem dabei entstandenen Streitgespräch sorgte für viel Beifall.

Eine lustige Episode war der Männertanz „Wenn ich was wär“, wobei es in abgestimmten Bewegungen um Berufsmerkmale ging. Die rhythmischen Bewegungen wurden immer schneller. Altgedient aber immer wieder mit einem exzellenten Vortrag in der Bütt empfahl sich Regina Krall als Ein-Mann-Betrieb „ Krawallo“. In lustigen Reimen brachte sie die Vielfalt von Spezialarbeiten und Notfällen vor, die in jedem Haushalt vorkommen können: eine Powerfrau für alle Fälle. Der Kino-Sketch, ein Sketch ohne Sprache, war ein amüsant und mit viel Mimik gespieltes Stück. Sieglinde Weiss hatte so ihre Probleme mit der Männerwelt und das immer zur Sommerzeit, wenn es viel zu sehen gibt. Spannend ging es beim simulierten Banküberfall zu. Es war irre und voller Schabernack, was die beiden Bankräuber (Mario Droxner und Marius Möll) durchmachten. Das „Hände hoch“ betraf auch das anwesende Publikum. Es war eine amüsante Vorführung. Doch der magere Geldbetrag, den die Räuber erbeuteten, reichte nur zur Fahrt nach Krauchenwies. Was man aus einer übergroßen Hutkrempe alles machen kann, wurde bei einer tollen Vorführung mit entsprechender Musikbegleitung gezeigt.

Beim großen Finale kamen alle Akteure des Abends auf der Bühne zusammen und wurden mit viel Beifall und den lobenden Worten des Vorsitzenden Thomas Schneider und einem dreifachen „Mühle Vere“ verabschiedet.

Den Narrenverein Dietershofen gibt es seit mehr als 40 Jahren und hat derzeit rund 100 Mitglieder. Die Narrenfigur „Mühle Vere“ gint es seit knapp 20 Jahren. (km)