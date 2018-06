Rüdiger Mattes bleibt in Schnerkingen an der Spitze

Rüdiger Mattes bleibt Vorsitzender des Narren-, Kultur- und Sportvereins Schnerkingen (NKSV). Dies haben die Wahlen auf der jüngsten Hauptversammlung im Vereinsheim „s’ Rathaus“ ergeben.

Im Jahr 2015 hatte der Verein ein umfangreiches Programm zu bewältigen, wie aus dem Bericht von Schriftführerin Gabi Thoma hervorging. Der Vorsitzende Mattes informierte über den Fortschritt der Renovierungsarbeiten im Obergeschoss des Vereinsheims. Er ermunterte die Anwesenden zur regen Mithilfe: Arbeitseinsatz ist immer donnerstags um 18 Uhr.

Thomas Buchholz berichtete über die Kassenprüfung, die er zusammen mit Rolf Knoblauch und Rolf Weise vorgenommen hatte. Er lobte Ernst Bauer für seine exakte Kassenführung. Anschließend übernahm Eugen Bauer die einstimmige Entlastung des Vorstandes und des Kassierers.

Vizevorsitzende Manuela Halmer gab eine Übersicht über folgende Termine für die Mitglieder im Jahr 2016: Am Freitag, 29. April, findet eine Betriebsbesichtigung der Firma Bizerba statt. Am Samstag, 30. April, wird um 19 Uhr Walpurgisnacht gefeiert. Die Maiwanderung beginnt am Sonntag, 1. Mai, um 10 Uhr am Vereinsheim. Am Samstag, 4. Juni, nehmen die Mitglieder an einer Stadtführung in Überlingen teil. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Vereinsheim. Der Jahresausflug führt am Samstag, 2. Juli, zum Baumwipfelpfad „Skywalk“ im Allgäu.

Im Weiteren sind für dieses Jahr noch ein Seniorenausflug, eine Wanderung im Pfrunger-Burgweiler Ried, ein Wirtshaussingen und eine Musicalfahrt geplant.