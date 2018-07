Räte finden noch zu keiner Einigung

Bei der künftigen Verkehrsführung und den Parkflächen in der Conradin-Kreutzer-Straße hat der Meßkircher Gemeinderat noch keine endgültige Lösung gefunden. Hansjörg Madlener vom Sigmaringer Büro Kovacic hatte auf die Anregungen der Räte aus der Gemeinderatssitzung vom 6. Juni hin die Planungen überarbeitet und Varianten für die Bushaltestelle sowie für die Einbeziehung von Fußgängern und Radfahrern überlegt. Die Planungen sollen auf dieser Basis weitergeführt und detaillierter ausgearbeitet werden.

„Wir werden nie eine perfekte Lösung bekommen, dazu fehlt uns einfach der Platz an dieser Stelle“, sagte Bürgermeister Arne Zwick zu Beginn der Diskussion. Hansjörg Madlener erläuterte zwei grundlegende Varianten unter Beibehaltung der neuen Einbahnstraßenregelung. Von der Bahnhofstraße kommend wird die Schulstraße als zentrale Zufahrtsstraße zur Einbahnstraße. Auf der Conradin-Kreutzer-Straße geht es dann jeweils nach links zur Schule und nach rechts zum Kindergarten als Einbahnstraße weiter. Linker Hand führt die Straße dann bis zur Kreuzung Karlstraße, die links als Einbahnstraße wieder zurück zur Bahnhofstraße führt. Von der Grabenbachstraße aus geht es ebenfalls als Einbahnstraße bis zur Kreuzung und dann nach links in die Josef-Bender-Straße oder nach rechts in die Karlstraße (die SZ berichtete).

Eine Möglichkeit ist, die Bushaltestelle auf der Fahrbahn zu belassen, aber auf der Schulseite einen Geh- und Radweg, der mindestens 2,50 Meter breit sein muss, anzulegen. Mit dieser Lösung wäre nach Ansicht des Ingenieurbüros den Fußgängern und Radfahrern „die größtmögliche Sicherheit“ gegeben. Etwa 22 Parkplätze für die Lehrer könnten überdies erhalten werden. Bei allen anderen Varianten müssten die Radfahrer zusätzlich die Conradin-Kreutzer-Straße überqueren, ein Gefahrenpotenzial.

Die Alternative mit einer Bushaltestelle auf dem Schulparkplatz wäre auch möglich, hätte aber einige Nachteile. Neben dem Wegfall von dringend benötigten Parkplätzen müsste der Geh- und Radweg durch die Zufahrt der Busse unterbrochen werden. Ein Eingriff in die Grünanlagen und eventuell eine Versetzung des Denkmals wären notwendig. Die Haltebucht wäre so gerade eben ausreichend für einen Gelenkbus und einen normalen Bus. Vorteilhaft wäre, dass die Bushaltestelle nicht auf der Straße liegt. Ein Mauerdurchbruch könnte eine direkte Verbindung von der Haltestelle zur Schule schaffen.

Jürgen Alber (CDU) sah bei der Planung „noch viele offene Fragen“. Der ganze Verkehrsfluss werde geändert, das werde auf jeden Fall eine Weile für Verwirrung sorgen. Die Frage der Parkplätze sei nicht geklärt. Zum Beispiel könnte man durch die Verlängerung der Einbahnregelung in Richtung Stadthalle mehr Schrägparkplätze einrichten. Die Gewerbetreibenden in der Conradin-Kreutzer-Straße würden durch den Wegfall von Parkplätzen beeinträchtigt.

Parkplätze oder Gehweg?

Bürgermeister Zwick gab zu bedenken, dass durch Schrägparkplätze der Gehweg auf einer Seite wegfallen müsste. Er stellte aber die Überlegung an, ob man nicht den Kindergarten auch hinten herum über die Verlängerung der Brühlstraße anfahren könnte. Das sei zu prüfen.

Auch Joachim Bach (Freie Wähler) hatte Bedenken wegen des Wegfalls der Parkplätze unter anderem vor der Buchhandlung Schönebeck. Auch wies er darauf hin, dass der Radweg durch die Bushaltestelle unterbrochen werde, wenn diese nicht auf der Fahrbahn liege. Angela Andres (SPD) fand es ebenfalls wünschenswert, wenn der Radweg durchgängig bis zur Stadthalle führen würde und Jürgen Alber unterstrich einmal mehr die Möglichkeit, auf den Lehrerparkplatz auszuweichen, um den Radweg durchgängig zu halten.

Karl-Heinz Thoma (CDU) kritisierte das Planungsbüro. „Ich hätte eigentlich mehr von Ihnen erwartet, hätte mir mehr Darstellungen erwünscht“, sagte er. Dann hätte man auch mehr Grundlagen für eine weiterführende Diskussion gehabt. Gaby Hauff (CDU) meinte: „Die Eltern sind das Hauptproblem.“ Wenn die nicht ihre Kinder bis vor die Schultür fahren würden und die Straße zustellten, gäbe es in der Conradin-Kreutzer-Straße weniger Probleme.

Prinzipiell wäre es möglich, einige Parkplätze mehr als in der aktuellen Planung zu schaffen. Dafür müssen aber an einigen Stellen der Gehweg und unter Umständen die Straßenbreite reduziert werden. „Wir können da noch mal nachdenken, was geht, aber weniger Parkplätze werden es auf jeden Fall“, sagte Arne Zwick. Er forderte aber die Räte dazu auf weiterzuarbeiten, damit kein Stillstand entsteht. Nun sollen die Pläne weiter ausgearbeitet werden und auch eine Kostenschätzung erfolgen.