Porträt führt zu den Spuren des Meisters von Meßkirchs

Der stattliche Mann, der auf dem Gemälde aus den Fürstlich Hohenzollerischen Sammlungen Sigmaringen zu sehen ist, trägt prächtige Renaissancekleidung nach der Mode der 1520er Jahre. Es handelt sich um Graf Eitelfriedrich III. von Zollern, gestorben 1525 in Pavia.

Der Sohn des bedeutenden kaiserlichen Rates und Reichserbkämmerers Eitelfriedrich II. von Zollern und der Magdalena von Brandenburg war ein enger Freund Kaiser Karls V. Aus seiner Ehe mit der niederländischen Adligen Johanna von Börseln ging der gemeinsame Sohn, Karl I. von Zollern, hervor. Dieser gilt auch als Auftraggeber des Gemäldes. In Unterlagen der Rentkammer hat sich der Name des Künstlers erhalten. Es ist Joseph Weiß aus Balingen. Entstanden ist das Gemälde 1561 und damit fast 40 Jahre nach dem Tod des Dargestellten. Joseph Weiß konnte demnach nicht mehr „nach der Natur“ malen. Als Vorlage diente ein älteres, um 1520 datiertes Porträt, das sich heute im Vatikan befindet und als Werk des Meisters von Meßkirch gilt. Beide Porträts spielen eine Schlüsselrolle in der Diskussion um die Identität des Meisters von Meßkirch. Einige Kunsthistoriker sehen in dem Porträt von 1561 eine Kopie des Gemäldes von 1520, angefertigt durch den gleichen, inzwischen älter gewordenen Meister. Folgt man dieser Hypothese, wäre der Meister von Meßkirch gleichzusetzen mit Joseph Weiß. Beweisen lässt sich das bislang jedoch nicht. Auch fragen sich die Experten, was der Meister von Meßkirch, dem nach 1540 keine Werke mehr zugeordnet werden können, bis 1561 gemacht haben könnte. Befürworter der Joseph-Weiß-Hypothese sagen dazu, in der Werkstatt des Meisters von Meßkirch seien mehrere Meister am Werk gewesen. Prägend sei nicht Joseph Weiß, sondern dessen Neffe, Marx Weiß der Jüngere, gewesen. Der wiederum habe bis in die 1560 Jahre hinein kontinuierlicher gearbeitet.

Ob sich hinter dem Meister von Meßkirch doch die Maler Weiß aus Balingen verbergen und vielleicht der Meister von Meßkirch der Meister von Balingen ist, darüber sind sich Kunsthistoriker nach wie vor uneinig. Der Notname „Meister von Meßkirch“ bleibt also vorerst erhalten. Den Zollern gebührt das Verdienst, die eigentlichen Entdecker dieses Ausnahmekünstlers zu sein, auf den die schwäbische Kunstgeschichte mit Recht stolz sein kann.