Polizei fahndet mit Hubschrauber nach flüchtigem Autofahrer

In der Nacht auf Montag ist ein Autofahrer im Bereich Menningen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der Unbekannte beschleunigte seinen Suzuki und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch Meßkirch. Die Beamten verfolgten den Mann von der Bahnhofstraße über die Schnerckinger Straße in die Straße Am Hauptbühl. Dort durchfuhr der Flüchtende eine Wiese in Richtung Sandbühlweg. Anschließend ging die Flucht über den Sandbühlweg und der Pfullendorfer Straße weiter bis zu einem Waldstück, wo der Unbekannte den Wagen zurückließ und entkam. Bei der Verfolgungsfahrt, bei der auch ein Streifenwagen beschädigt wurde, forderten die Beamten zur anschließenden Fahndung auch einen Polizeihubschrauber an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07571/1040 an.