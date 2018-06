Pflegeberaterin hilft kostenlos

Pflegebedürftigkeit kann jeden jederzeit treffen, sei es durch einen Unfall, eine schwere Krankheit oder einfach durch das Älterwerden. Meist ereilt es die Beteiligten unvorbereitet, wenn Hilfsbedürftigkeit eintritt. Gerade die nächsten Angehörigen sehen sich dann vor große Herausforderungen gestellt, wenn es darum geht, sich im Dschungel der komplexen Pflegegesetzgebung zurechtzufinden und aus den vielfältigen Hilfsangeboten unterschiedlicher Anbieter das Passende herauszusuchen.

Claudia Krall vom Pflegestützpunkt des Landkreises Sigmaringen mit Sitz in Mengen ist eine der Ansprechpartnerinnen, die Licht in das Dickicht bringen und Wege aufzeigen können. Einmal im Monat, jeweils am Montagnachmittag, ist sie in Meßkirch in ihrer Außenberatungsstelle im Bürgerbüro und bietet kostenlos Informationen rund um das Thema Pflege an. „Wie sind eine neutrale Beratungsstelle“, betont Claudia Krall. „Wir verstehen uns als zentrale Anlaufstelle, um den Betroffenen einen möglichst breit gefächerten Service ‚unter einem Dach’ anzubieten.“ Deshalb kooperiert der Pflegestützpunkt beispielsweise mit der AOK Bodensee-Oberschwaben, den vdek – die Ersatzkassen der Landesvertretung Baden-Württemberg, dem Landesverband der Betriebskassen (BKK), der IKK classic, der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau oder der Knappschaft der Regionaldirektion München.

Beratung ist kostenlos und ohne Termin möglich

„Wir arbeiten vertraulich, umfassend, kostenlos und neutral, das müssen die Menschen unbedingt wissen“, sagt die Pflegeberaterin, „wir wollen unser Angebot möglichst niederschwellig halten, um keine unnötige Scheu vor Behördengängen und vermeintlichen ‚Bittgesuchen’ aufkommen zu lassen“. Deshalb kann die Meßkircher Beratungsstelle ohne vorherige Terminabsprache aufgesucht werden oder die Beratung auch telefonisch erfolgen. „Wir kommen auf Wunsch sogar ins Haus.“

Betroffene und Angehörige können sich hier informieren beispielsweise über die Vorsorge im Alter, die Betreuung und Pflege zu Hause, das Leben im Pflegeheim, regionale Betreuungsangebote, Finanzierungsmöglichkeiten sowie über gesetzliche und kommunale Leistungen und vieles mehr. „Wir koordinieren und vermitteln auch, wenn Bedarf besteht bei notwendigen Hilfen zu Hause und stellen Kontakte zur Sicherung der häuslichen oder stationären Pflege her“, hebt Claudia Krall hervor.

Die Fachfrau weiß, wovon sie spricht, denn sie hat selbst langjährige Berufserfahrung in der Pflege und als Pflegedienstleitung. Der Hilfesuchende erhält auch Auskunft über regionale Betreuungsangebote und Hilfestellung bei der Beanspruchung von Leistungen. So ist der Pflegestützpunkt eng vernetzt mit örtlichen Nachbarschaftshilfen, Selbsthilfegruppen, ehrenamtlich Tätigen, sonstigen Beratungs- und Anlaufstellen, Hospizgruppen, Betreuungsbehörden und Betreuer sowie mit vielen weiteren Dienstleistern und Anbietern. „Die Beratung wird immer individuell auf das Anliegen des Ratsuchenden abgestimmt“, unterstreicht Claudia Krall, „wir koordinieren die unterschiedlichen Hilfen, um im Einzelfall eine optimale Betreuung und Versorgung zu gewährleisten“.

Pflegestützpunkt im Jahr 2010 eingerichtet

Seit dem Jahr 2010 gibt es den Pflegestützpunkt des Landkreises Sigmaringen in Mengen. Auf Wunsch von Bürgermeister Arne Zwick ist seit Ende vergangenen Jahres die Außenberatungsstelle im Meßkircher Bürgerbüro eingerichtet worden, „die mittlerweile sehr gut angenommen worden ist“, weiß Claudia Krall.

Die Meßkircher Außenstelle des Pflegestützpunkts unter Claudia Krall ist zu erreichen unter Telefon 07572/7137-368, E-Mail claudia.krall@lrasig.de oder pflegestuetzpunkt@lrasig.de