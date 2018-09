Pfarrer Stefan Schmid tritt sein Amt an

Eine volle Kirche, eine musikalische Klangfülle und die Herzlichkeit der Freude haben den Investiturgottesdienst des neuen Meßkircher Pfarrers Stefan Schmid geprägt. In der Stadtkirche Sankt Martin haben sich die Christen der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf versammelt, um ihren neuen Pfarrer herzlich-willkommen zu heißen und mit ihm die erste Eucharistie zu feiern. Ein schöner Reigen Grußworte schloss sich der Feier an, danach gab es auf dem Kirchplatz unter der warmen Herbstsonne einen vergnüglichen Sektempfang und viele Gespräche.

Der Gottesdienst war überaus feierlich. Alle Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit hatten sich zu einem großen Chor zusammengetan und sangen unter wechselnder Leitung von Sabine Hensler, Reiner Hipp und Valeri Ivanov. Andreas Pfau war der Kantor. Die Klangfülle war erhebend und veranlasste die Gemeinde zum Mitsingen. An der Orgel spielte Volker Nagel und an der Trompete Ference Palotai. Die Solisten bekamen am Ende des Gottesdienstes jubelnden Applaus.

Dekan Christoph Neubrand, der während der Vakanz auch Administrator der Seelsorgeeinheit war, grüßte die vielen Gottesdienstbesucher. In seiner Predigt griff er aus dem Evangelium die Frage auf, die Jesus seinen Jüngern stellte: „Wofür haltet ihr mich?“ Es sei Aufgabe aller Christen, für den Glauben einzustehen und an der Kirche aktiv mitzuwirken. Wer jetzt denke, jetzt solle sich der neue Pfarrer einsetzen –„wir haben während der Vakanz genug die Ärmel hochgekrempelt“ – täusche sich: Das funktioniere nicht.

„Delegieren Sie diese Frage nicht an den neuen Pfarrer, an den Kirchengemeinderat oder Stiftungsrat. Beantworten Sie für sich diese Frage: Versuchen Sie für sich selbst und für Notleidende ihr Christsein Tag für Tag neu zu erfüllen“, sagte Dekan Neubrand. Alle Menschen der Seelsorgeeinheit trügen Mitverantwortung für die Lebendigkeit der Kirche vor Ort.

Wichtig sei, dass der neue Pfarrer gut zur Kirchengemeinde passe. Pfarrer Schmid sei freiwillig nach Meßkirch gekommen, es habe ihn niemand hierher geprügelt. Im Vorfeld waren sich Kirchengemeinderat und Dekan einig, dass Pfarrer Schmid gut passen würde. Die Kirche könne es sich nicht mehr leisten, Lösungen zu suchen, die keine Lösungen sind. „Vergelt’s Gott, dir Stefan, dass du in die Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf gekommen bist“, sagte Dekan Neubrand.

Gelebtes Miteinander

Bevor er Pfarrer Schmid die bischöfliche Investitur-Urkunde überreichte, holte er die in der Seelsorgeeinheit engagierten Christen in den Chorraum, um das notwendige Miteinander von Priester und Laien erlebbar zu machen. Er verlas anschließend die Urkunde. Bischof Stefan Burger appellierte darin an die Christen, sich in die Seelsorgeeinheit einzubringen. Der Auftrag an den Priester erging somit zugleich an die Gemeindemitglieder.

Nachdem Dekan Neubrand die Urkunde überreicht hatte, gab es langanhaltenden Applaus. Man spürte die große Freude und das Aufbruchsgefühl, das sich in der Kirche ausgebreitet hatte.

Am Ende des Gottesdienstes ergriff Pfarrer Schmid nochmal das Wort und berichtete: Seine Großeltern hätten am 11. November 1947 in dieser Kirche geheiratet. Seine Großmutter sei in Meßkirch geboren. Er habe bereits im Taufbuch nachgeschaut und den Eintrag ihrer Geburt im Jahr 1923 gleich gefunden. Es sei also eine alte Liebe, die ihn mit Meßkirch verbinde. „Ich habe mich gleich zuhause gefühlt“, sagte er. Anschließend lud er alle nach dem feierlichen Segen zum Sektempfang auf den Kirchplatz ein.

Grußworte zur Investitur

Die kurzweiligen Grußworte spiegelten die Freude und Dankbarkeit wider. Pfarrer Stefan Schmid und Dekan Christoph Neubrand bekamen Geschenke überreicht. Es gab viel Applaus für die Reden und die Geschenke.

Pater Joseph Chovelikudiyil und Gemeindereferentin Sybille Konstanzer sprachen zuerst Dekan Neubrand ihren Dank für die gute Zusammenarbeit während der Vakanz aus. Sie schenkten ihm eine lustige Karte auf der ein Beamter einen Mann nach seiner Religionszugehörigkeit frägt. „Lebenswirklichkeits-Katholik“ antwortet der Mann. Dies passe zu Dekan Neubrand, sagte die Gemeindereferentin. Dazu gab es einen Gutschein für ein Restaurant.

Im Namen des Kirchengemeinderats sprach Marianne Wischnewski aus Sauldorf. Sie dankte Dekan Neubrand für die harmonische Zusammenarbeit während der Vakanz. Pfarrer Schmid überreichte sie die Bücher „Spaziergang durch den Geniewinkel“ und die Sauldorfer Chronik zur Orientierung, sagte sie und wünschte ihm, dass er sich schnell einlebe.

Bürgermeister Arne Zwick hieß den neuen Stadtpfarrer im Namen der Stadt Meßkirch und auch im Namen von Bürgermeister Wolfgang Sigrist und Sauldorf willkommen. Er freue sich, dass wieder ein Kapitän auf der Brücke stehe, das sei auch für die politische Gemeinde wichtig, sagte er. Sie hätten Gemeinsamkeiten, stellte er fest: Sie seien beide Gelbfüßler und auch er sei freiwillig nach Meßkirch gekommen und bemühe sich derzeit, bleiben zu dürfen, sagte der Bürgermeister. Als Geschenk überreichte er Pfarrer Schmid ein Rundumpaket vom Campus Galli, damit er wisse, was die da draußen im Wald machen, sagte er.

Die evangelische Pfarrerin Anja Kunkel dankte für die Ökumene, die während der Vakanz weiterhin intensiv gelebt wurde. Sie hieß Pfarrer Schmid mit einem Geschenk willkommen und wünschte sich weiterhin ein gutes ökumenisches Miteinander.

Danach ging es unter dem jubelnden Klang der Orgel und der Trompete hinaus vor die Kirche zum Sektempfang.