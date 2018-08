Peter Schweizer feiert Betriebsjubiläum

In einer schlichten Feier ist das Engagement von Peter Schweizer (Foto: bs) gewürdigt worden, der seit 40 Jahren für das Unternehmen Walk in Sauldorf arbeitet. Der Arbeitsjubilar trat am 11. 7. 1978 in das im Jahre 1972 von Ernst Walk senior gegründete Fliesenfachgeschäft Walk in Sauldorf ein. Peter Schweizer, der im Mühlinger Ortsteil Zoznegg aufwuchs, dort die Volksschule besuchte, erlernte bei der Firma Walk das Handwerk eines Fliesen-Platten- und Mosaiklegers. Inklusive der dreijährigen Lehrzeit kann Peter Schweizer jetzt auf eine 40-jährige, zuverlässige Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Das Fliesenfachgeschäft Walk wird heute als ERWA Walk Fliesen- und Natursteine GmbH geführt. Der Sohn des Firmengründers Ernst Walk junior würdigte als geschäftsführender Gesellschafter die besonderen Verdienste des Arbeitsjubilares und bedankte sich für dessen langjährige Mitarbeit. Gleichzeitig konnte er Peter Schweizer die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Reutlingen für 40-jährige Betriebstreue überreichen. Auch das Land Baden-Württemberg mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann würdigte die Arbeit mit einer Urkunde, die der Firmenjuniorchef überreichte.

Der Arbeitsjubilar Peter Schweizer, der seinen Beruf mit viel Erfahrung und Liebe ausführt, wohnt mit seiner Familie in Herdwangen, ist in seiner Freizeit aber gerne noch in seinem Heimatort Zoznegg. Dort ist er auch treues, aktives Mitglied im Musikverein und passiv im Sportverein an seinem Heimatort als auch beim SV Herdwangen tätig.