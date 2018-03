Open-Air-Konzert findet am 26. Juli statt

Dieses Jahr ist für Touristen und Einheimische viel in Meßkirch geboten. Die Tourismuschefin der Stadt, Jennifer Werner, nennt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ die wichtigsten Termine, die in der Stadt anstehen.

21., 23. bis 25., 27. und 30. März: Sein Hauptwerk „Sein und Zeit“ hatte ihn 1927 weltberühmt gemacht: Im März wird es einige Veranstaltungen rund um den Meßkircher Philosophen Martin Heidegger geben. Am Mittwoch, 21. März, hält Alfred Denker den abendlichen Vortrag „Heidegger: Eine Einführung in sein Leben und Werk“ im Seminarraum im Schloss Meßkirch. Von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. März, wird ein Lektüreseminar zum Thema „Heidegger und das seynsgeschichtliche Denken“ im Seminarraum im Schloss Meßkirch angeboten. Ein philosophisches Café hat am Sonntagabend, 25. März, im Schlosskeller geöffnet. Am Freitag, 30. März, findet die Vortragsreihe „Wer ist der Mensch?“ statt. Sie ist eine neue Initiative des Martin-Heidegger-Archivs und der Heidegger-Stiftung, um den Meßkirchern einen Zugang zur Philosophie anhand eines allgemein verständlichen Themas zu ermöglichen.

24. März: Der Campus Galli startet in seine sechste Saison. Im vergangenen Jahr haben fast 80 000 Besucher die mittelalterliche Baustelle bei Meßkirch besucht. Dieses Jahr soll die 100 000-Besucher-Marke geknackt werden. Die Buchungen für Führungen seien bereits sehr gut angelaufen, berichtet Tourismuschefin Werner. Aktuell wurden rund 200 fixe Buchungen für die Saison getätigt. Zum Vergleich: Während der gesamten Saison 2017 gab es rund 1000 gebuchte Führungen sowie knapp 300 öffentlich angebotene Führungen. „Wir haben somit schon vor Eröffnung rund ein Fünftel der gebuchten Führungen vom vergangenen Jahr. Das ist schon sehr gut. Die meisten Buchungen erfolgen eher kurzfristig und ab Saisoneröffnung. Es zieht nun auch täglich an, was die Anfragen und Buchungen betrifft“, sagt Jennifer Werner zu den aktuellen Entwicklungen.

15. April: Im Meßkircher Schloss findet ein Konzert zum Komponisten Conradin Kreutzer statt, einem Sohn der Stadt. „Es wird auf Instrumenten aus der Zeit Kreutzers gespielt“, berichtet Werner.

6. Mai: Das Trio Papillon tritt im Schloss Meßkirch auf.

25. bis 27. Mai: Eine Heidegger-Tagung findet im Schloss statt. Das Thema lautet „Heidegger und das Politische“.

14 bis 16. Juli: Die Meßkircher feiern ihr Stadtfest. Es ist der Rahmen für den Meßkircher Stadtlauf. „Passend zur Fußball-WM wird ein Fußballkünstler auftreten“, sagt Werner. Am Samstagabend spielen verschiedene Bands. Am Sonntag gibt es ein großes Kinderprogramm.

26. Juli: Ein besonderes Ereignis wird das Open-Air-Konzert im Schlosshof zum Beginn der Sommerferien. „2012 hatten wir schon mal ein ähnliches Konzept, es kam sehr gut an“, sagt Werner. Es soll im zweijährigen Turnus stattfinden, immer im Wechsel mit Meßkirch unplugged. Drei Bands werden auftreten: „Ohrange“, die Band war schon bei Meßkirch unplugged zu sehen. Die zweite Band ist „Some Whiskey after“ aus dem Kreis Sigmaringen. Auch sie ist schon bei Meßkirch unplugged aufgetreten. Hauptact wird die Gruppe „Wendrsonn“, die schwäbischen Rock-Pop spielen wird. „Auf das Open-Air freue ich mich schon am meisten. Die Musiker sind gut drauf, mir gefällt die Musik. Die Atmosphäre im Schlosshof ist toll“, sagt die Leiterin der Tourist-Info.

5. August: Der Campus Galli feiert sein Sommerfest. Dies ist erfahrungsgemäß der besucherstärkste Tag der Saison. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 3400 Gäste zu dem Fest – ein Rekord. Zahlreiche Stände mit mittelalterlichen Waren laden zum Verweilen ein.

21. September: An diesem Tag findet die Meßkircher Museumsnacht statt. Das genaue Programm ist noch in Arbeit.

21. Oktober: Die bekannte Pianistin Henriette Gärtner, die in Meßkirch Abitur gemacht hat, gibt im Schloss Meßkirch ein Konzert. Auch hier wird mit vielen Besuchern gerechnet.

25. November: Der Musikprofessor und Pianist Tomislav Nedelkovic Baynov tritt mit einem Jazz-Trio im Schloss auf.

1. und 2. Dezember: An diesen beiden Tagen leuchten die bunten Buden rund um das Schloss: Es ist wieder Schlossweihnacht.