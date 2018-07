Naturparkbus fährt bis Oktober an Sonn- und Feiertagen

Der Naturparkbus fährt bis Oktober an allen Sonn- und Feiertagen von Beuron über die Burg Wildenstein, den Campus Galli bis nach Meßkirch. Im Pocketguide „Wandertouren“ der Tourist- Information Meßkirch kann man auf eine Vielzahl von Touren rund um Meßkirch und Leibertingen zurückgreifen. Eine beliebte, im Guide vorgestellte Wandertour ist die Donautraufrunde, die am Parkplatz der Burg Wildenstein beginnt.

Um stressfrei und ohne Parkplatzprobleme zum Start zu kommen, nimmt man von Meßkirch aus am besten den Naturpark Bus Obere Donau. Von hieraus begibt man sich über einen malerischen Wanderweg zum Bandfelsen, von dem aus man einen weiten Blick über das Donautal werfen kann. Danach folgt man dem Weg bis zur Ruine Lengenfeld und weiter zum Bischofsfelsen und zurück zur Burg Wildenstein mühelos bestreiten.

In Beuron hält der Bus nicht nur am Bahnhof und am Kloster-Parkplatz, sondern auch an den Stationen Langenbrunn–Talhof, sowie in Hausen im Tal, wo die Haltestellen Bahnhof und Minigolfplatz bedient werden. In Beuron und Hausen im Tal gibt es die Möglichkeit in die Donautalbahn weiter in Richtung Ulm/ Sigmaringen, bzw. Tuttlingen/ Donaueschingen umzusteigen (Linie 755). Vom Minigolfplatz Hausen im Tal geht es in Richtung Leibertingen. Auch die Haltestellen Dorfplatz Leibertingen und Kreenheinstetten werden angefahren, bevor die Fahrt weiter in Richtung Campus Galli geht. Von hier bestehen Möglichkeiten, mit den Linien 102 beziwhungsweise 7391 in Richtung Sigmaringen, beziehungsweise Stockach weiterzufahren.

Den Fahrplan gibt’s in in der Tourist-Information Meßkirch oder unter http://www.naturpark-obere-donau.de/erleben/mobil-ohne-auto/der-

naturpark-bus/