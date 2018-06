Nasenschleifer klagen Klaus Burger an

Der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Martin Burger ist der Delinquent fürs Nasenschleifen beim diesjährigen Zunftball in der Stadthalle Meßkirch (wir berichteten). Der Schwäbischen Zeitung sind jetzt Einzelheiten der Anklageschrift bekannt.

Die Meßkircher Nasenschleifer haben den 56-jährigen CDU-Landtagsabgeordneten aus Hohentengen wegen mehrerer schwerer fasnächtlicher Brauchtumsverstöße für den Schmotzigen Dunnschdig vor das Nasenschleifgericht zitiert. Wie es aussieht, hat der frühere Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Biberach-Sigmaringen kaum eine Chance, beim Zunftball „ungeschliffen“ davonzukommen – so schwerwiegend sollen die Vorwürfe sein, die ihm die Nasenschleifer zur Last legen.

Sie nehmen Burger unter anderem krumm, dass er mit der Aufnahme seines Abgeordnetenmandats in Stuttgart alle bisherigen ehrenamtlichen Funktionen in Vereinen niedergelegt hat – darunter auch ein Fasnetsamt. In der Anklage heißt es, die Posten sollen Burger lästig geworden sein und er habe angeblich keine Zeit mehr dafür. Die Nasenschleifer stellten jedoch fest, dass es sich hier eindeutig um eine Ausrede handelt. So habe Burger trotz seines Abgeordnetendaseins immer noch ausreichend Zeit für nebenberufliche Tätigkeiten – beispielsweise als neuer Geschäftsstellenleiter und Lobbyist des Bauernverbandes.

Im Weiteren stört die Nasenschleifer ungemein, dass sich Burgers bisherige politische Initiativen wohl fast ausschließlich auf die Jagd des Bibers gerichtet haben. Dabei konnte das Nagetier erst in den vergangenen Jahren durch besondere Schutzmaßnahmen gerade noch vor seiner der Ausrottung gerettet werden. „Es ist deshalb abzuwarten, wie lange es noch geht, bis Klaus Burger auch die Meßkircher Katzen ein Dorn im Auge sind“, befürchten die Nasenschleifer.

Burger war mehr als 20 Jahre Zunftmeister

Der Angeklagte beteuert im Gespräch mit unserer Zeitung seine Unschuld. „Ich werde mich zu wehren wissen – notfalls gehe ich in Berufung“, sagt der Politiker lachend. Für Burger sei es das erste Mal, dass er vor ein Narrengericht zitiert werde. „Ich freue richtig auf den Abend am Donnerstag“, sagt er. Der 56-Jährige ist ein großer Freund der Fasnet: Mehr als 20 Jahre lang war Burger Zunftmeister in Hohentengen, hat die Bruderschaft „Obere Donau“ mitgegründet. Momentan feilt er noch an seiner Verteidigungsrede, die er auf Schwäbisch vortragen will: „Ich habe schon viele Ideen im Kopf. Mit dem Reimen und Dichten tue ich mich nicht ganz so schwer.“

Was genau der Landtagsabgeordnete den schwerwiegenden Vorwürfen entgegenzusetzen hat, wird das Verhör am Schmotzigen Dunnschdig in der Stadthalle zeigen.

Das Nasenschleifen

Das Nasenschleifen ist der älteste Meßkircher Fasnetsbrauch. Er war lange Zeit in Vergessenheit geraten und wurde 1960 in alten Akten und Gerichtsprotokollen des Generalarchivs Karlsruhe entdeckt. Die Katzenzunft hat den Brauch wieder ins Leben gerufen. Seither werden jährlich sowohl verdienten Narren als auch Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in irgendeiner Weise gegen fasnächtliches Brauchtum verstoßen haben, die Nase geschliffen beziehungsweise geschwärzt. Schon Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie Landtagspräsident und jetzige CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf waren schon unter den Delinquenten.