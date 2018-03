Nach Stallbrand: Peta zeigt Landwirt an

Bei einem Stallbrand in Rohrdorf sind am Sonntag Polizeiangaben zufolge rund 150 Ferkel gestorben. Die Tierrechtsorganisation Peta hat nun bei der Staatsanwaltschaft Hechingen Strafanzeige gegen den Betreiber der Schweinezuchtanlage erstattet.

Der Vorwurf: Durch unzureichende Brandschutzmaßnahmen sei möglicherweise billigend in Kauf genommen, dass die Schweine bei einem Feuer ersticken oder verbrennen, schreibt Peta in einer Pressemitteilung.

„Jedes Tier, das bei einem Brand im Stall stirbt, wurde grob fahrlässig getötet“, so Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei PETA. „Der Brandschutz wird bei vielen Tierställen nicht ernst genommen. Außerdem: Wenn hunderte Tiere in einem Stall eingesperrt sind ist es schlicht unmöglich, Soforthilfe zu leisten – dieses Risiko wird billigend in Kauf genommen.“

Die Tierrechtsorganisation dankt den am Einsatz beteiligten Feuerwehrmitarbeitern sowie allen Helfern, die sich für die Rettung der rund 700 Tiere eingesetzt haben. Die Brandursache selbst ist noch nicht geklärt.

