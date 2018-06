Der Musikverein Rohrdorf und die Musikkapelle Menningen haben im voll besetzten Gemeindesaal in Menningen ihr diesjähriges rund dreistündiges Gemeinschaftskonzert gegeben.

Die 43 Rohrdorfer Musiker unter Leitung von Alois Kille begannen mit „St. Louis Blues“ von Walter Tuschla. Der Melodienreigen setze sich mit „Italo Pop Classics“ fort. Rudolf Schafheutle führte durchs Programm. So wurden sechs bekannte Titel unter „Wo die Wolga fließt“ zusammengefasst, die von der Weite des ehemaligen Zarenreiches erzählten. Dabei durfte der Säbeltanz oder das bekannte „Kalinka“, wie auch die sehr getragene Weise „Sehnsucht“ und „Schiwagomelodie“ nicht fehlen.

Nach England entführten die Rohrdorfer Musiker das begeisterte Publikum: Man traf sich musikalisch in Liverpool, wo man an altbekannte Melodien von den Beatles mit „ The Best of Beatles“ erinnert wurde. „Showtime“ von Kurt Gäble ist eine moderne Selektion für Blasmusik, bei der die einzelnen Register in geballter Form ihren Auftritt haben. Mit dem nicht ganz einfach zu spielenden Marsch „Kaiserin Sissi“ überzeugte das Ensemble aus Rohrdorf, dass es auch höchsten Ansprüchen gewachsen ist. Nach einem kräftigem Applaus und der Zugabe „Musikanten mit Herz“ beendeten sie den ersten Teil des Konzertabends.

Auch die 33 Musiker aus Menningen, die den zweiten Teil des Konzertabends übernommen hatten, begannen ihre musikalische Reise in den USA mit dem anspruchsvollen Musical „West Side Story“ von Leonard Bernstein. Einmal leicht und beschwingt, aber auch in sehr ausgeprägter Form im gemeinsamen Zusammenspiel der Register unter der Leitung von Paul Gaiser. Das Musical ist eine moderne Version nach Romeo und Julia, das in New York spielt, erzählte Lena Irßlinger, die durchs Programm führte. Nach der Ouvertüre „Centuria“ folgte das moderne Medley „The Genius of Ray Charles“. Bei „Analicia“ war Elmar Fröhlich mit seiner Trompete als Solist besonders gefordert. Mit dezent gespielter Begleitung des Orchesters präsentierte Fröhlich seinen Solovortrag, bei dem er alle Stimmlagen hervorragend beherrschte. Der tosende Beifall verlangte eine sofortige Zugabe des Solisten. „Let’s Rock“ meinte Lena Irßlinger bei der Ansage zu „A Rock Selection“. Gefällige böhmische Musik war auch des Dirigenten Lob mit „Schöne Pragerin“ und Christine Ehrhardt hatte anschließend ein besonderes Erlebnis mit „ Tico Tico“ – eine Soloeinlage für Klarinette, das besondere Fingerfertigkeit von der Solistin an ihrem Instrument verlangte. Auch sie wurde zu einer Zugabe aufgefordert: der „Florentiner Marsch“ erklang.

Mitglieder erhalten Ehrungen

Ehrungen standen auf dem Programm, die vom stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Stefan Blender vorgenommen wurden. Von der Musikkapelle Menningen wurden geehrt: Simone Muffler und Christine Ehrhardt mit der Fördermedaille in Bronze mit Urkunde des Blasmusikverbandes für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Verein. Dirigent Paul Gaiser erhielt die silberne Dirigenten-Ehrennadel für 15 Jahre Dirigententätigkeit bei der Blasmusik mit Urkunde.

Gleich vier Musiker vom Musikverein Rohrdorf wurden für ihre 50-jährige Treue mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde ausgezeichnet. Hans-Peter Elgaß, Rudi Schafheutle, Werner Riester und Ewald Guggemos. Die Vorsitzende Elke Bauer ernannte Werner Riester und Ewald Guggemos zu Ehrenmitgliedern des Musikvereins Rohrdorfernannt.