Musikkabarett sendet Grüße aus dem Hinterhalt

Das Musikkabarett Volksdampf kommt am Samstag, 22. Oktober, mit seinem Programm „Schöne Grüße aus dem Hinterhalt“ in den Schlosskeller der Museumsgesellschaft Meßkirch. Mit ungebrochener Freude am schrägen, subversiven Humor sendet Volksdampf im vierten Jahrzehnt seines Bestehens dami Grüße an alle, „die auch ohne Blödeldödelcomedy auskommen“, verspricht die Pressemitteilung.

In ihrem 15. Programm widmet sich die oberschwäbische Kabarettinstanz den ganz großen Themen des Lebens – was ist wirklich wichtig? Ist die philosophische Grundfrage „Haben oder Sein?“ eindeutig zu beantworten? Ist eine Stunde Lebenszeit für die Friseurin gleich viel wert wie für den Makler? Und was, wenn das Leben ganz aufhört? Können Schwule schießen, und welche Therapiemöglichkeiten gibt es bei schlechter Laune? Sollte man seine Toleranzgrenzen überschreiten oder doch eine Moralamputation in Erwägung ziehen? Und: Wie stellt sich der Sachverhalt aus Sicht der eurasischen Kontinentalplatte dar? Diesen Fragen gehen Lisa Greiner, Suso Engelhart und Reiner Muffler auf den Grund – in bekannter Manier der Ernsthaftigkeit der Weltstimmung und in Distanz zur Volkstümelei.

Neben Geige, Akkordeon, Gitarren, Banjo, Mandoline und Glockenspiel kommt auch eine differenziert aufgemotzte 70-LiterMülltonne zum Einsatz, die als Bass, Schlagzeug sowie zur Erzeugung sonstiger überraschender Geräusche dient.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schönebeck und bei der Volksbank in Meßkirch für 14 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Saalöffnung ist um 19.30 Uhr.

www.volksdampf.de