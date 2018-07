Mundartrock reißt Publikum mit

Das Open-Air im Schlosshof war ein herrlicher Sommernachtstraum. Bei idealen Wetterbedingungen fand ein unterhaltsamer Abend im Schatten des historischen Gemäuers statt, der alle begeisterte. Es spielten die Bands Ohrange, The Rehats und Wendrsonn. Bürgermeister Arne Zwick freute sich über den Erfolg dieser Veranstaltung: „Es sind viele Leute aus allen Generationen da“, stellte er zufrieden fest.

Der Schlosshof war nach der großen Hitze des Tages ein schattiger kühler Platz, um sich zu treffen. Die Bühne war der Magnet. Dort traten exzellente Musiker auf, die viel Applaus bekamen. Die Vereine engagierten sich bei diesem Fest: Der Tennisverein hatte die Eintrittskasse übernommen, Getränke gab es an den Ständen von Firlefanz, der Handballer und des Turnvereins. Die Feuerwehr machte ihren Dienst. Überall herrschte beste Stimmung.

Unter der großen Kastanie war gut verweilen. Es hingen bunte Lampions, die per Fernbedienung angezündet wurden. An der Fassade krochen farbige Lichter hoch, die den strengen Renaissancestil verwandelten und ein besonderes Flair hineinzauberten. Alle Tische waren belegt. Um die Stehtische gruppierten sich Trauben von Menschen. Entspannung, Genuss, Unterhaltung prägten die Stimmung. Man freute sich, einander zu treffen, Gespräche zu führen. Die Kinder genossen den ersten Ferientag und die Freude, mit den Erwachsenen länger in den Abend hinein zu feiern. Besonders schön wurde es bei Abenddämmerung. Die Lichter wirkten, der Schlosshof bekam etwas Theatralisches.

Mal ruhig, mal fetzig

Die Bands hatten Erfolg. Ohrange begeisterte eine Besucherin: „Die Musiker haben eine gute Mischung gespielt: fürs Herz und Fetziges. Gutes Programm!“, lobte sie. Sie zogen die unterschiedlichsten Register: leise und laut, sanft und hart, beschwingt und melancholisch. The Rehats bekamen viel Applaus. Sie spielten einen sehr guten Stilmix, der dem Publikum viel Freude machte. Bekannte und zum Teil eigene Stücke rissen das Publikum mit. Ansteckende Lebensfreude hallte in den Schlosshof hinein. Klatschen im Takt, tanzen am Platz, die Musiker bewegten ihr Publikum. Sie beendeten ihren Auftritt mit einem Song über neue Hüte, die für Veränderung und Ausprobieren stehen. Das Publikum entließ die jungen Musiker erst nach mehreren Zugaben.

Lange erwartet wurden die Musiker der Band Wendrsonn. „Ich habe sie schon zehn Mal gehört. Ich bin extra wegen ihnen heute gekommen“, verriet ein Besucher, der nicht aus Meßkirch war. Die Band startete mit einer Hymne an das Schwäbische. Und das war Programm für den gesamten Auftritt. Schwäbisch, frech, traurig, jubelnd, romantisch, fetzig, das sind die Klangfacetten der Lieder. Mal wird es ernst, mal mutiert es zum sympathischen Klamauk. Wenn die Wendrsonnler auftreten, dann wird Musik zum Fest. Sie nahmen das Publikum für sich ein, feierten den Sommer und zauberten diese unverwechselbare Stimmung, die die Gruppe ausmacht. Zwischendurch gab es eine Atempause mit Gitarrensolo, in der sich eine große Melancholie und Tiefe entfaltete. Danach ging es unbeirrt fetzig, witzig, tragisch weiter in die Nacht hinein. Unterhaltsam, mitreißend, die Musik passte in diese zauberhafte Stimmung im Schlosshof.

Zum Fest gehörte auch eine gute Bewirtung. Die Besucher hatten die Wahl zwischen Gegrilltem und Gebackenem. Das Bauernhofeis rundete den Genuss ab. Alles in allem war es ein großer Abend.