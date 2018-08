Ministranten feiern Vesper mit dem Papst

„Suche den Frieden und jage ihm nach“ unter diesem Motto, dem Psalm 34 entnommen, ist die zwölfte internationale Ministrantenwallfahrt gestanden. 78 Ministranten aus allen elf Pfarreien der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf sind diesem Ruf gefolgt und haben sich gemeinsam mit der Gemeindereferentin Sybille Konstanzer und ihrem Begleiterteam auf den Weg nach Rom gemacht.

Startpunkt der Wallfahrt war der Aussendungsgottesdienst in St. Sebastian in Sauldorf, der von Dekan Neubrand zelebriert wurde. Hier erhielten alle Romfahrer als Zeichen der Wallfahrt ihren Pilgerpass, ihr Pilgertuch und einen Sonnenhut. Nach 16-stündiger Busfahrt in Rom angekommen wurde allen sehr schnell klar was es bedeutet Teil dieser großen Gemeinschaft zu sein. Die Schar der Teilnehmer setzte sich aus Meßdienern aus 19 Nationen zusammen. Insgesamt waren über 60 000 Minis in die ewige Stadt geströmt. Allein 50 000 kamen aus Deutschland. Die Erzdiözese Freiburg stellte dabei die größte Pilgergruppe.

Die Pilgerschar aus der Erzdiözese Freiburg traf sich am Vormittag des zweiten Tages zum Eröffnungsgottesdienst in der Basilika St. Paul vor den Mauern. Es brauchte diese gewaltige Kirche um alle Ministranten überhaupt fassen zu können. Weihbischof Dr. Michael Gerber und Diözesanjugendpfarrer Christian Müller begrüßten die 8500 Teilnehmer aus allen Teilen der Diözese. Gerber ging in seiner Ansprache auf das Motto der Wallfahrt ein und verdeutlichte, das Suche nach dem Frieden immer eine innere Sehnsucht nach Beziehungen und nach Wirksamkeit des eigenen Lebens ist.

Am Nachmittag des gleichen Tages kamen alle Ministranten zum Treffen mit dem Papst auf dem Petersplatz zusammen. Der Platz war gefüllt mit 60 000 bis 70 000 Menschen als Papst Franziskus mit dem Papamobil durch die Reihen der Besucher fuhr. Auch die Minis aus Meßkirch-Sauldorf hatten so die Möglichkeit den Papst aus nächster Nähe zu sehen und diese Begeisterung des gemeinsamen Unterwegsseins zu spüren.

In der Folge beantwortete der Papst viele Fragen zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel dem Frieden, der Flüchtlingskrise, wie die Kirche wieder jungen Menschen erreichen kann, warum man sich für den katholischen Glauben entscheiden soll, aber auch zum Dienst als Ministrant.

Nicht Worte, sondern Taten sind für den Frieden nötig

Der Papst forderte in seinen Antworten immer wieder das Engagement des Einzelnen ein. Er betonte die Suche nach dem Frieden beginne bereits in den kleinen Dingen, nicht viele Worte seien nötig sondern Taten und das Geben von Beispielen. Im Anschluss daran feierte der Papst gemeinsam mit den Anwesenden eine Vesper.

Die Wallfahrt gab aber auch genügend Zeit, die Stadt Rom zu erkunden. Immer war auch Raum um gemeinsam mit den Begleitern diese beeindruckende Stadt mit ihren unzähligen Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Der Petersdom mit Kuppel und die Engelsburg standen auf dem Programm, ebenso Kolosseum, das Forum Romanum und der Besuch der Priscillakatakombe. Dabei gab es oft auch spontane Treffen mit Bekannten aus anderen Seelsorgeeinheiten und immer wieder kurze Gesprächen mit Ministranten aus ganz Deutschland und der Welt.

Den Abschluss der Wallfahrt bildete nochmals ein Gottesdienst in der Basilika St. Paul vor den Mauern. Er wurde von Erzbischof Stefan Burger geleitet. Er ging in seiner Ansprache auf Tarzisius, den Schutzheiligen der Ministranten, ein. Er ermutigte die Jugendlichen offen zu ihrem Dienst als Ministrant zu stehen und andere auch dafür zu begeistern. Er stellte klar, dass es unmöglich sei, es allen recht zu machen aber dass man dies auch gar nicht brauche.

Am Samstagnachmittag erreichten die Teilnehmer aus der Seelsorgeeinheit erschöpft aber glücklich wieder Meßkirch. Alle waren sich einig, dass die Wallfahrt trotz der manchmal fast unerträglichen Hitze und der Enge in der Stadt eine bleibende Erinnerung und Spuren hinterlässt.