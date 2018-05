Mike Jörg hält satirischen Jahresrückblick

Unter dem Titel „Wa(h)r was?“ wird Kabarettist Mike Jörg am Samstag, 17. Februar, einen satirischen Jahresrückblick im Gasthaus Adler in Heudorf halten. Mit feinen Beobachtungen regt der Satiriker zum Nachdenken an und gibt dennoch ermutigende fröhliche Ausblicke.

Neben den spannenden Geschichten aus dem Ausland im vergangenen Jahr – egal ob aus Frankreich, der Türkei, England, Spanien, den USA, Nordkorea, Polen, Tschechien, Ungarn oder dem benachbarten Österreich – erzählt Jörg von einem fröhlichen „Wachkoma“ hierzulande. Nur zwei Mal sei diese Selbstzufriedenheit gestört worden, meint Jörg: Einmal durch irritierende zwei Monate im Februar und März, als ein gewisser Martin Schulz wie ein Wirbelwind durch die politische Landschaft fegte und die Gefahr drohte, die Demokratie aus der „merkelschen Lähmung“ aufzuschrecken. Das andere Mal am Wahlabend, als der Jagdhund auf der Krawatte von Alexander Gauland ziemlich laut bellte. Die Karten für den Auftritt werden im Schuhhaus Müller in Meßkirch oder unter der Telefonnummer 0173/471 11 73 verkauft.